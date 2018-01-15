Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Türkiye’de 4 bin 300’e yakın tüberküloz ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit. kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı) hastasına her ay bin 83 TL tedavi desteği verilecek. Bakım için desteğe ihtiyaç duyanlara da ayrıca 600 TL ödenmesine kararlaştırıldı.