Bu kapsamda Türkiye’de 4 bin 300’e yakın tüberküloz ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit. kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı) hastasına her ay bin 83 TL tedavi desteği verilecek. Bakım için desteğe ihtiyaç duyanlara da ayrıca 600 TL ödenmesine kararlaştırıldı.
Verem hastasına bin 83 TL
15.01.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Ağır Kronik Hastalıklar Yardım Programına ilişkin” protokol imzaladı.
Etiketler : verem,verem hastalığı,
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