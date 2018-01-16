Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Gün içinde sürekli aynı kolunuzu kullanarak iş mi yapıyorsunuz? Yaptığınız iş bir ağırlığı kaldırmak, ileri itmekle mi ilgili? Bir türlü geçmeyen özellikle geceleri artan bir omuz ağrınız mı var? Türkiye Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şener, kısa bir süre öncesine kadar fibromiyalji ya da sırt ağrısı gibi teşhislerle tedaviye edilmeye çalışılan bu durumun “omuz sıkışması” olduğunu, geç kalınmış vakalarda ameliyatla tedavi edilebildiğini söyledi. Bilgisayar başında geçirilen saatlerin artması yüzünden bu şikâyetle başvuran hastaların da sayısının arttığını söyleyen Opr. Dr. Şener, “Çalışırken omuz bölgesindeki yanlış duruşlar uzun dönemde kaslarda yırtığa sebep olabilir” dedi.



AĞRI GECELERİ ARTIYOR

Omuz ağrısının en sık görülen sebebinin sıkışma sendromu olduğunu anlatan Opr. Dr. Şener, sürekli tekrarlanan hareketleri yaparken kolumuzu kaldırıp döndüren kasların kavşağındaki dar bölgeden geçtiği yerde sıkışabileceğini belirterek, “Bunun sonucunda yaygın şekilde, özellikle geceleri artan, hareketle çoğalan omuz ağrıları meydana gelir. Zaman içinde kolumuzu istediğimiz gibi oynatamayız. Kolu yukarı ve arkaya doğru hareket ettirmek gittikçe zorlaşır” diye konuştu.



ŞEKER HASTALARI RİSK ALTINDA

Omuzda kas sıkışmasına sebep olan en önemli sebeplerden birinin bu bölgedeki kasların çeşitli şekillerde zorlanması olduğunu ifade eden Opr. Dr. Şener, “Kolun üzerine düşmek, kola asılıp kalmak; ağır bir cisim fırlatmak gibi olaylar esnasında omuz bölgesindeki kaslar zedelenebilir; hatta yırtılabilir. Bazen de yıllar içinde tekrarlayan hareketlerle tendonlarda oluşan yıpranmalar, sıkışma sendromunu başlatabilir. Şeker hastalığı gibi bazı hastalıklar da sıkışma sendromunun oluşmasını kolaylaştırır” dedi.

Ameliyatı kapalı yöntemle yapılıyor

Omuz sıkışması problemi yaşayan kişi, kolunu boyun hizasından yukarı kaldırıp özellikle arkaya döndürdüğünde şiddetli ağrı duyar. Bu durumun tedavisinde omuz kaslarındaki ödemi giderip ağrıyı geçirmek için omuz eklemine kortikosteroid enjeksiyonu yapmak, hastanın kendi kanından PRP, iltihap giderici ilaç uygulamak iyi gelebilir. Geç kalmış vakalarda ise cerrahi müdahale gerektiğini anlatan Opr. Dr. Şener, “Sıkışma sendromunun tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlanan ‘artroskopik akromioplasti’ ameliyatı, kapalı bir yöntemdir. Omuzda yarım santimetrelik iki delik açılır. Bu iki noktadan girilerek probleme sebep olan dokular temizlenir” dedi. Opr. Dr. Şener, omuzdaki yırtıkların da artroskopik ameliyatla dikilebileceğini ve hastanın kısa sürede normal hayatına dönebileceğini anlattı.