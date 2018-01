Türkiye Gazetesi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, sağlık raporunun vatandaş ve kurumlar açısından sadece prosedürü tamamlamak olarak görüldüğünü belirterek, "Hekim tarafında ise bu bir sorumluluk ve yasal olarak bağlayıcılığı olan ciddi bir imzadır" dedi. Sağlık raporlarının büyük bir kısmının keyfî olduğunu dile getiren Tamur "Her türlü okul kaydından sportif etkinliğe, havuzda yüzmekten satranç oynamaya, televizyon programına çıkmaktan mendil kapmaca, körebe gibi oyunları oynamaya kadar her konuda faaliyeti yaptıracak kişi ve kurumlar vatandaştan o işi yapabileceğine dair sağlık raporu istemektedir. Bu raporların büyük bir kısmı tamamen keyfîdir, vatandaş ve kurumlar açısından sadece prosedürü tamamlamak olarak görülmektedir” değerlendirmesini yaptı. Tek bir hekimin her türlü tetkik ve görüntüleme yönteminden faydalansa bile bir kişiye tam sağlıklı demesinin mümkün olmadığını söyleyen Dr. Tamur “Tek hekim raporu adı altındaki tüm formatlar iptal edilmelidir” diye konuştu.