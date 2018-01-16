Sarımsağın antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruduğunu ifade eden Özcan, “Sarımsağı genellikle yemeklerimize kavurarak ekliyoruz. Ancak antioksidan özelliğinden daha fazla yarar sağlamak için sarımsağı kavurmak yerine doğrudan bütün olarak pişmekte olan yemeğin suyuna katmanızda fayda var” dedi.
Yemeklerin suyuna sarımsak koyun
16.01.2018 - 06:28 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından birinin de sağlıklı beslenme olduğunu belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, bakterisavar bazı yiyeceklerden mutlaka faydalanmak gerektiğini söyledi.
Etiketler : sarımsak,antibiyotik,
536728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/536728.aspx
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