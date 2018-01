Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Biz antibiyotiğe karşı değil, antibiyotiğin yanlış kullanılmasına karşıyız. O yüzden kampanya sloganını 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' diye belirledik. Çünkü antibiyotiği akıllı kullanırsak, sağlığımızı korumuş olacağız. Gereksiz, reçetesiz kullanılan antibiyotik ilaç değil, bir zehirdir" dedi.



TÜKETİM AZALDI

Sağlık Bakanlığı, bilinçsiz antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası" başlattı. Kampanyanın basın toplantısında konuşan Bakan Demircan, insan hayatının kalitesinin artmasında ve ortalama ömrünün uzamasında antibiyotiklerin çok büyük katkısı olduğunu belirterek, antibiyotiklerin hekim tavsiyesinde kullanılmasını istedi. Dünyada antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasından kaynaklanan küresel bir tehdit oluştuğuna dikkati çeken Demircan "Amerika'da her yıl 23 bin kişi, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 25 bin hasta dirençli bakteriler ve mikroorganizmalar üzerinden hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise bu yılda 700 bin insana ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre, 2050 yılında her yıl 10 milyon insanın antibiyotiğin yanlış kullanılması neticesinde gelişmiş dirençten dolayı hayatını kaybedeceği görülmektedir” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ile Türkiye’de antibiyotik kullanım oranlarının düştüğünü ifade eden Bakan Demircan “Farkındalık kampanyaları neticesinde antibiyotikler her 100 reçetenin 35'inde varken, 2016 yılında her 100 reçetenin 29'unda yer almaktadır” dedi.