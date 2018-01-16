Beşinci kez gerçekleştirilen ve 45 yaş altı genç bilim insanlarına açık olan yarışmanın bu yılki teması “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” olarak belirlendi. Başvurular 15 Mart 2018 tarihine kadar kabul edilecek. Uluslararası bilim insanlarının jürisi olduğu yarışmanın kazananı 29 Mayıs 2018 tarihinde Harvard Üniversitesinde düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacak.
Birinci Harvard’da açıklanacak
16.01.2018 - 06:33 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanları teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle hayata geçirilen Sabri Ülker Bilim Ödülü için bu yılki başvurular kabul edilmeye başlandı.
Etiketler : bilim ödülü,sabri ülker,
536730 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/536730.aspx
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