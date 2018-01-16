Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşinci kez gerçekleştirilen ve 45 yaş altı genç bilim insanlarına açık olan yarışmanın bu yılki teması “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” olarak belirlendi. Başvurular 15 Mart 2018 tarihine kadar kabul edilecek. Uluslararası bilim insanlarının jürisi olduğu yarışmanın kazananı 29 Mayıs 2018 tarihinde Harvard Üniversitesinde düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacak.