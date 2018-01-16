Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kas spazmı nedir, kramp girmesi nasıl geçer, kramp girmesi tedavisi, kramp sonrası ağrı nasıl gider sorularına bu haberde cevap vermeye çalıştık. Günlük hayatta geçici süreli kısıtlamalara sebep olan bu rahatsızlık zaman zaman katlanılamaz ağrılara sebep olabilir. Bu ağrıları nasıl geçer sorusu ise en çok arananlar arasında yer alıyor. Bu konuyla ilgili tüm merak edilenlere sizler için derlediğimiz haberimizde cevap vermeye çalıştık. İşte detaylar...

KRAMP NEDİR? KAS SPAZMI NASIL OLUR?

Kaslarda meydana gelen istem dışı kasılma ve ağrıya kramp yani kas spazmı adı verilir. Kaslarımız hareket edebilmemiz için kasılıp gevşerler. Kasılan kas gevşemeden tekrar kasılır yahut beynimiz kaslara gevşeme sinyalini ulaştıramaz ise kramp meydana gelir. Kramp girmesi çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur.

Bu ani ve istenmeyen kas kasılmaları birçok kas grubunda oluşabilir. En çok kramp giren bölgeler alt bacak, arka bacak ve ön bacaktır. Kramplar ayrıca kollarda, ellerde ve ayaklarda mide de görülebilir. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kaslara kramp girmesi sorununu yaşamıştır.

Özellikle belirli sporlarla uğraşan insanlar arasında bu durum yaygın görülür. Hatta, maraton koşucularının %39’u, atletlerin %79’u ve bisikletçilerin %60’ı hayatlarının bir döneminde kas krampı yaşamıştır. Normal kas kramplarını geçirmek için genellikle ilaç kullanmaya gerek yoktur. Fakat iyileşme sürecini hızlandırmak için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır.

KRAMP GİRMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

- D vitamini eksikliği

- B1, B5 ve B6 vitamini eksikliği

- Potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin eksikliği

- İdrar söktürücü ilaç kullanımı

- Ms hastalığı

- Aşırı terleme

- Az sıvı alımı, az su içme

- Kusma, ishal vb yollarla vücuttan sıvı kaybı

- Yetersiz kan dolaşımı

- Sinir sıkışması

- Isınmadan spor yapma

- Aşırı sporla uğraşma

- Kramp Nasıl Geçer? Evde Doğal Çözümler

KAS SPAZMI NASIL TEDAVİ EDİLİR? KRAMP NASIL GEÇER?

Soğuk Kompres:

İlk olarak kramp giren bölgeye sıcak su torbası ile sıcak kompres uyguladıktan sonra ve acı biraz dindikten sonra, kramp giren bölgeye soğuk kompres uygulayarak acıyı tamamen geçirebilirsiniz. Uygulanan soğuk, acıyı uyuşturacaktır, iltihabı azaltıp, kasın gevşemesine yardımcı olacaktır. İlk olarak kramp giren yere sıcak su torbası tutun. Sıcak su torbanız yoksa temiz bir atleti ütüleyip sıcak olan bu atleti kramp geçirdiğinden bölgeye sarın. Kramp ağrısı geçtikten sonra, birkaç buz kübünü, ince bir havluya sarıp, kramplı bölgeye 15 dakika boyunca bastırın. 1-2 gün boyunca, her iki saatte bir tekrarlayın. Bir diğer seçenek ise kasları gevşetmek için soğuk bir duş almaktır.

Karanfil Yağı:

Karanfil, iltihap önleyici özellikler barındırır ve kasların iltihaplanıp, şişmesini önler. Ayrıca ağrı kesici özelliği ile kramp ağrısına şifa olur, krampın geçmesini sağlar.

- Bir miktar karanfil yağını, biraz ısıtın.

- Ağrıyan bölgeye sürün.

- Sertçe bastırarak, 5 dakika boyunca masaj yapın.

- Şayet gerekiyorsa, aynı aşamaları tekrar edin.

- Epsom Tuzu.

Epsom tuzu da kas kramplarını geçirmek için kullanılabilir. Epsom tuzu içindeki kalsiyum, kasları gevşetip, iyileştirir. Bu tuzu eczaneden veya aktardan satın alabilirsiniz.

- Bir küvet içerisine hafif sıcak su doldurun.

- Küvete iki bardak epsom tuzu dökerek, iyice karıştırın.

- 20 dakika boyunca bu su içerisinde bekleyin.

- Genellikle bu banyoyu bir kere yapmak yeterli olacaktır. Eğer ağrınız tam geçmediyse bir sonraki gün tekrar uygulayabilirsiniz.

Not: Epsom tuzu, kalp problemi olanlar, yüksek kan basıncı olanlar veya şeker hastası olanlar tarafından kullanılmamalıdır.

Elma Sirkesi:

Potasyum içeriği bakımından zengin olması sayesinde, elma sirkesi kas kramplarını iyileştirir. Sıklıkla gerçekleşen kas kramplarının bir nedeni de potasyum eksikliğidir. Ayrıca elma sirkesi içerisindeki birkaç besin öğesi vücut içindeki su dengesini koruyarak, susuzluğu önler. Bir bardak ılık su içerisine, bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu karışımı günde bir defa için. Gece oluşan bacak kramplarını önlemek için, bir tatlı kaşığı sirkeyi, bir tatlı kaşığı balı ve bir yemek kaşığı kalsiyum laktatı, yarım bardak ılık su içerisinde karıştırın. Bu karışımı geceleri, yatmadan 30 dakika önce için.

Sarı Hardal:

Hardal da kas kramplarını dakikalar içerisinde geçirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği, içerdiği asetik asitten kaynaklanmaktadır. Asetik asit sinir taşıyıcılarının, kasları düzgün çalıştırmasına yardımcı olur. Bu da acıyı yok edecektir. Bir tatlı kaşığı hardal yiyin. Sonrasında iseterseniz sıcak süt içebilirsiniz.

Esneme Egzersizleri:

Esneme egzersizleri yapmak, kas kramplarını önleyebilir. Kramplı kası 15-30 saniyelik süreler halinde esnetin ve sonrasında bölgeyi nazikçe ovun. Ayrıca yüzmeye de başlayabilirsiniz. Suyun içerisinde kasların hareketi, kasların esnemelerini sağlar ve acıyı azaltır. Ayrıca soğuk su iltihabı ve acıyı azaltır.

Not: Eğer esneme hareketleri daha fazla acıya sebep oluyorsa, durun.

Masaj:

Kramplı bölgedeki katılığı ve acıyı azaltmak için masaj da yapabilirsiniz. Uzun süreli baskılar ile kramplı kaslara masaj yapın. Masajdan sonra bölgeye sıcak havlu sarın.

Sıvı Tüketin:

Kramp girmesinin en büyük sebeplerinden birisi susuzluktur. Bol bol su içerek bu problemi kısa süre içerisinde çözebilirsiniz. Kramp girdikten hemen sonra 1-2 bardak su için. Bütün gün boyunca bol su içerek, ileride oluşacak krampları da önleyebilirsiniz. Egzersiz sırasında sık sık kramp problemi yaşıyorsanız, her egzersizden 2 saat önce bol su içtiğinizden ve egzersiz sırasında sürekli su içtiğinizden emin olun. Bol bol su içmenin yanı sıra su içeriği yüksek meyve ve sebzeler tüketin.