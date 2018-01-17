Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin akılcı antibiyotik kullanımda iyi derecede olduğunu ifade eden Demircan, geçmiş yıllarda her 100 reçetenin 35'inde görülen antibiyotik ilaçların artık 29 reçetede görüldüğünü, bunun da iyi bir oran olduğunu belirtti.

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede çok güçlü bir silah olduğunu vurgulayan Demircan, "Antibiyotiği yerinde, zamanında, yeterli miktarda kullanmazsak bakteriler direnç gösteriyor. Ülkemizde antibiyotiği bilinçli kullanma süreci başarılı devam ediyor." dedi.

Demircan, antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle ABD'de yılda 23 bin kişinin, Avrupa Birliğinde 25 bin kişinin, dünyada da 700 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Türkiye'de antibiyotiğe karşı bilinçli kullanım sürecinin başladığını ve iyi sonuçlar alındığını dile getiren Demircan, antibiyotik kullanımında açık bir şekilde azalma olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre kullanım alışkanlıkları değişmezse 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle öleceğinin öngörüldüğünü anlatan Demircan, bilinçli kullanım konusunda toplumun tüm kesimlerine, milletvekillerine, doktorlara, eczacılara, halka ve medyaya görevler düştüğünü kaydetti.

Vücut direncini, virüslere karşı, koruyucu sağlık tedbirleri ve aşılarla artırmak gerektiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Antibiyotik sadece zararlı bakterileri öldürmez, faydalı bakterilere de zarar veriyor. Bilinçli antibiyotik kullanımı, insanlık için önemli. Antibiyotik son 80 yılda var, ondan önce yoktu. Böyle güçlü silah sayesinde insalık yaşam kalitesini artırdı. Dünya üzerinde bilinçlenme var, ülkemizde de bilinçlenme var. Halkımızın bilinçli davranması lazım. Doktorlarımız gereksiz antibiyotik yazmıyor, inanıyorum. Hastamız hekim tavsiyesi olmadıkça antibiyotik kullanılmasın, eczacımız reçete olmadan antibiyotik vermesin."

Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'de şu anda salgın hastalık olmadığını vurgulayarak, "Salgın yok, salgın diye bir durum yok. Mevsimsel grip enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok. Biz soğuk hava şartlarında tedbirimizi alalım, beslenmemize dikkat edelim, giyimimize dikkat edelim. Aile hekimlerimize gidelim, vatandaşımıza sağlık ihtiyacıyla ilgili hekime ulaşma noktasında çok iyi imkanlar sunan ülkeyiz. Aile hekimlerimiz size bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır." diye konuştu.