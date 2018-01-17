Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), 19 yıldan bu yana tip-1 diyabet hastalarının şeker ölçüm çubukları, insülin pompası, aparatları ve sürekli ölçüm yapan sensörlere ücretsiz erişiminin sağlanması konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tavsiyede bulunuldu.

Yaklaşık 19 yıldır diyabet hastası olan bir başvurucu, gelişmiş ülkelerde diyabetlilerin haklarının daha iyi korunduğunu, yeni teknoloji tıbbi cihaz ve malzemelere ücretsiz ya da çok az fark ödeyerek ulaşıldığını öne sürerek, aynı uygulamaların Türkiye'de de hayata geçirilmesini istedi.

Başvurucu, tip-1 diyabetlilerin şeker ölçüm çubuklarına, insülin pompasına, aparatlarına ve sürekli ölçüm yapan sensörlere fark ödemeksizin ulaşabilmeleri için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, şikayeti haklı buldu. KDK, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedelleri ve tıbbi malzemelerin teminine ilişkin kıstaslar belirlenirken diyabete bağlı komplikasyonların maliyetlerinin de göz önünde bulundurularak, diyabet tedavisinde başarıya ulaştığı, kanıta ve bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilen modern teknoloji tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alması ve SGK'nin geri ödemesi kapsamına dahil edilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK tarafından aynı konuda, diyabet tedavisinde SGK'nin geri ödemesi kapsamında olan tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların geri ödeme koşullarında iyileşme sağlanması yönünde SGK Başkanlığına tavsiyede bulunulması kararlaştırıldı.

"Bu ihtiyacı karşılamak gerekiyor"

Kararla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nin, vatandaşların idareyle ilgili şikayet ve talep başvurularını karara bağladığını hatırlattı.

Malkoç, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı başvuruları en kısa sürede karara bağlamaya çaba gösterdiklerini vurgulayarak, diyabet hastalarının KDK'ye yaptığı müracaata ilişkin karar konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir ihtiyaç tabii. Bu ihtiyacı karşılamak gerekiyor. Biz de kurumlarla yazıştık ve böyle bir tavsiye kararı verdik. İnşallah hayırlı ve faydalı olur. Türkiye'de bu alanda yapılması gereken farklı çalışmalar var. Türkiye'de neden bu kadar şeker, kanser hastası var, bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Belki ilgili kurumlarla, bakanlıklarla görüşerek bu konuda üretilecek ya da üretilen çözümleri hayata geçirecek kararlar da vereceğiz."