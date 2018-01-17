Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'da tıp konusunda gerekli imkanları bulamayan ya da maddi durumu iyi olmayan Ahıska Türkleri, Türkiye'nin de kendilerine sağladığı ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak için Ardahan'a geliyor.

Komşu ülkedeki Ahıska'dan her iki ülke sınırındaki Ardahan'a gelen Ahıska Türkü hastalar, Ardahan Devlet Hastanesinde ücretsiz tedavi ediliyor.

Başhekim Dr. Sefa Gül, gazetecilere, yılda ortalama 15 Ahıskalının sağlık hizmeti için müracaatta bulunduğunu, soydaşlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hizmeti karşılıksız şekilde verdiklerini belirten Gül, "Bu hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Amacımız devletimizin verdiği bu imkanı, hizmeti soydaşlarımıza en iyi şekilde sunmak. Bu nedenle doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." diye konuştu.

Süleyman Khutsıshvılı'nın ameliyatını yapan Cerrah Hasan Avcı da bu tür hastalarından başvuran sayısının çok olduğunu belirterek, "Devlet olarak bu soydaşlarımıza gerekli hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu hastamızın ameliyatlık bir durumu vardı. Öncekiler gibi gayet başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şu an çok mutlu. Diğer Ahıskalı hastalarımız da gayet memnun olarak bizden ayrılmış oluyorlar." şeklinde konuştu.

Rahatsızlığı sebebiyle Ardahan'a gelip tedavi olan Ahıska Türklerinden 22 yaşındaki Süleyman Khutsıshvılı de "Küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an çok iyiyim. Doktorlara, emeği geçen herkese ve bize bu imkanı sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.