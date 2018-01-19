Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zayıflamak isteyenler dikkat! Sizler için zayıflama yöntemlerini neler, nasıl zayıflarım, zayıflamak için neler yapmalıyım sorularınıza cevap bulduk. Zayıflamak isteyenlerin öncelikle mutfağını temizlemeleri gerekir. Fazla yağlı, kalorili, şekerli yiyecekleri çöpe atın. İşte zayıflamak isteyenler için zayıflama yöntemleri

ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

Buzdolabını açın. Sizinle paylaştığım olmaması gerekenler listesinde yer alan yiyecekleri, içecekleri yok edin. Bunlar hayatınızdan çıkması gereken büyük yasaklar değil ama hayatınızda çok nadir yer almalılar. Bir başlangıç yaparken yanınızda olmamalılar. Vücudumuzu temizlemek istiyoruz öyle değil mi? O halde sıkı bir temizlik şart! Bazen canınız buzdolabında olmaması gerekenler listesinden bir şey çekebilir, o zaman ayda 1'den fazla olmamasına dikkat edin. Olması gerekenler listesinde yer alan gıdalar dolabınızda var mı kontrol edin, eğer yoksa alışveriş listesine yazın.

BOL BOL SU İÇİN

Sürekli yaptığınız hatalar varsa onları da bu sürede temizleyin. Örneğin, her gece yemekten sonra abur cubur yemek istiyorsanız bu sürede bunu da çözün. Gece atıştırmak için kalorisi yüksek olmayan masum atıştırmalıklar bulun. İlk günlerde biraz zor olacak ama sonra alışacaksınız ve hafiflemeye başlayacaksınız.

Eğer az su içtiğinizi düşünüyorsanız daha çok su içmek için motive olun. Bardak sayın, güzel bir matara kullanın, masanızda şişe olsun, içine meyveler de ekleyebilirsiniz. Yeter ki su için.

BUZDOLABINDA BUNLAR OLMASIN

-Tatlılar

- Sucuk, salam, sosis

- Kızartılmış et, balık, tavuk

- Mayonez

- Katı yağlar

- Şekerli içecekler

- Bazı donmuş yiyecekler

MUTFAK DOLABINIZDAN BU YİYECEKLERİ ÇIKARIN

- Cips

- Bisküviler

- Krakerler

- Çikolata

- Kekler

- Beyaz un

- Şeker, şekerlemeler

- Hazır soslar - Krema, kremşanti

DOLAPLARDA YER AÇILMASI GEREKENLER

- Yoğurt

- Süt

- Peynirler (çok tuzlu olmasın)

- Taze sebzeler

- Taze meyveler

- Yağsız kırmızı et-kıyma Balık (somon, levrek, çupra)

- Ton balığı

- Kefir

- Sarımsak

- Soğan

- Kuru meyveler

- Ceviz, badem, fındık

- Şekersiz fıstık-fındık ezmesi

- Yulaflı, kepekli krakerler

- Yulaf ezmesi

- Tam buğday unu

- Ayçekirdeği, kabakçekirdeği

- Zeytinyağı - Zeytin (az tuzlu)

- Avokado - Turşu (mümkünse ev yapımı)

- Bulgur, tam buğday makarna

- Kurubaklagiller (mercimek, nohut vb)

- Nar ekşisi

- Limon

- Sirke -Çay,

- yeşil çay

- Kahve

- Baharatlar (hepsinden taze taze)

- Tarçın, kekik, fesleğen,

- Kimyon, sumak, zerdeçal, zencefil

- Karabiber, kırmızıbiber

KENDİNİZE EN AZ 3 HAFTA VERİN

Listeler genel olarak böyle. Mutlaka eksik veya fazla vardır. Kendi mutfağınıza göre eklemeler yapabilir ya da benim atladıklarım varsa listeden çıkarabilirsiniz. Belki ben almaya almaya unutmuşumdur kötü gıdaları.

Yeme davranışı değişimi için kendinize en az 3 hafta verin. Psikoloji kitapları "Davranış değişimi için 21 gün aynı davranışı üst üste uygulamak gerekiyor" diyor. Yani bugün daha az tuz tüketmek istediğinizde, 3 hafta boyunca tuzu azaltmak için çaba harcarsınız, 4'üncü haftada artık canınız tuz istemez. Çikolata için de aynı şey geçerli.

3 hafta boyunca temiz beslenin. Katkısız, doğal, organik... Güzel sebzeler, balık, bol yoğurt, ceviz, tam buğday ekmeği yiyin. Şekeri ve tuzu hayatınızdan çıkarınca yemeklerin gerçek tadına alışacaksınız. Hatta bir süre sonra sokakta yediğiniz yemekler size aşırı tuzlu gelecek.

(Habertürk)