Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İnternette satılan ilaç ve kozmetik ürünlerin kolay ulaşılması ve daha ucuz olması sebebiyle tercih edildiğini bildiren Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, hiçbir denetime tabi tutulmayan bu ürünlerin tehlike saçtığını söyledi. İnternet üzerinden en çok zayıflama ürünleri ve cinsel gücü artırıcı ürünlerin satışının yapıldığına dikkat çeken Ener “Bitkisel olduğu iddiası ile pazarlanan bu ürünlerde Türkiye’de yasaklanmış olan ilaç etken maddeleri, ilaçlardan bile daha yüksek dozda kullanılıyor. Bu dozlara bağlı olarak böbrek yetmezlikleri, kalp damar hastalıkları ve karaciğer nakline götüren karaciğer yetmezlikleri ortaya çıkıyor. Hatta bazen de basına yansıdığı gibi ölümler meydana geliyor” dedi.



1 MİLYON SAHTE İLAÇ

2016 yılı sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin ilaçta sahteciliğin boyutunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Ener “Buna göre 316 bin adet cinsel içerikli, 626 bin 755 adet zayıflama ve 107 bin 577 adet diğer tedavi alanlarında olmak üzere toplamda 1 milyonu aşan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) 2017 Eylül ayında yapılan denetimlerde ise, ilaç gibi lanse edilerek piyasaya sürülen 73 sahte-kaçak ürün tespit edildi. TİTCK, sahte kaçak ürünler ile mücadele kapsamında, 2017 yılında bunların satış veya tanıtımını yapan 724 internet sitesini kapattı” bilgisini verdi.



BİTKİSELE DİKKAT

Adının önünde “doktor” ve “profesör” unvanı bulunan ancak tıp eğitimi olmadığı hâlde bitkisel ürün pazarlayan kişilere halkın itibar etmemesi gerektiği konusunda da uyarı yapan Ener “Bitki bilimi olarak adlandırabileceğimiz fitoterapi konusunda eğitim alan tek meslek grubu eczacılardır. Bitkisel içerikli ürünler konusunda sadece eczacınıza danışarak bunları kullanmalısınız. Aksi takdirde ürünlerin birbirleri ile ya da devamlı kullandığınız ilaçlarla etkileşmesi sonucunda geri dönüşü olmayan sağlık problemleri ile karşılaşabilirsiniz” diye konuştu.



KONGREDE TARTIŞILACAK

Girişimci Eczacılar derneği Pharmetic’in 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde “Uluslararası Geleceğin E Hali Büyük Eczacılık Buluşması” adı altında 8.000 kişinin katılacağı bir kongre düzenleyeceğini belirten Ecz. Armağan Ener “Bu kongrede konunun bütün taraflarının katıldığı oturumlarda internette sağlıkla ilgili bilgi kirliliği, sahte ilaç ve ürünlerin tehlikesi konusunda oturumlar düzenleyerek, konuyu bütün boyutlarıyla ele alacağız” dedi.,

UCUZ AMA KANSEROJEN

İnternetten en çok satışı yapılan ürün kalemlerinden birinin de dermokozmetik ürünler olduğunu hatırlatan Ener “Dermokozmetikler, ilaç ciddiyetinde üretilen ürünlerdir. Satışları sadece eczanede yapılır ve nasıl kullanılacağı anlatılır. Oysa internetten daha ucuza temin edilebilen ürünler cilt üzerine uygulandıklarında faydadan çok zarar verirler. Ciltte ciddi alerjilere, yanık ve lekelere sebep olurlar. Hatta yapılan kimyasal incelemelerinde uzun dönemde kansere sebep oldukları da gösterilmiştir” dedi.