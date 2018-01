Türkiye Gazetesi

Kırmızı et: Çalışmalar işlenmiş kırmızı et tüketiminin spermler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Bunun yanında beyaz et tüketen erkeklerin, kırmızı et tüketenlere göre yüzde 13 daha az kısırlık problemi yaşadığını gösteren bilimsel yayınlar mevcut.

Cep telefonları: Cep telefonlarının yaydığı termal etkiyle vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve buna bağlı olarak vücut sıcaklığının artması hormon bozukluğu ile birlikte kısırlığa sebep oluyor.

Uykusuzluk: Günlük testosteron salınımının büyük bir kısmı uyku esnasında gerçekleşir ve yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinde azalmalar ortaya çıkar. Günde 6 saatten daha az uyuyan erkeklerin kısırlık problemi ile karşılaştığı, yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı bilimsel çalışmalarla gösteriliyor.