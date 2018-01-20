Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Avrupa’da moda hâline gelen ve ülkemizi de etkilemeye başlayan “aşı karşıtı” yaklaşımın ülkemizde çok tehlikeli bir noktaya gittiğini söyleyen uzmanlar, yakın bir gelecekte Türkiye’den silinen bazı hastalıkların yeniden hortlayabileceği konusunda uyarı yaptılar. Türkiye’nin aşılama programlarında birçok Avrupa ülkesinden ileride olduğunu söyleyen Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural “Aşılama programları sayesinde geçmişte çocukları sakat bırakan çocuk felci artık ülkemizden silindi; salgın hastalık yapan kızamık, su çiçeği, ölümlere yol açan menenjit ise tek tük görülüyor. Aşının oluşturduğu bu güvenli ortam aileleri rehavete sürükledi. Aşılama zinciri bozulursa bu hastalıklar salgın yapacak” dedi. Çocuğunu aşılatmamanın ‘kişisel bir karar olmadığını’ da hatırlatan Prof. Dr. Vural “Aşı sadece kişiyi değil tüm toplumu korur. Komşunuzun çocuğuna aşı yaptırmaması sizin çocuğunuzu hasta edebilir. Avrupa’da aşı karşıtı hareketler yüzünden kızamık ve suçiçeği vakalarında artış görülüyor” dedi.



10 BİN AİLE YAPTIRMADI

Aşı tartışmaları sebebiyle 10 bin ailenin çocuğuna aşı yaptırmayı reddettiğini belirten Prof. Dr. Vural “Bütün bu tartışmaların odağında sansasyon oluşturmak ve gündemde kalma çabaları yatıyor. Aşılarla ilgili dedikodular ve asılsız açıklamalar yüzünden bizim çocuklarımız zarar görecek. Aşılatmayı reddeden aileler çoğunlukla internet kullanan ve entelektüel seviyesi yüksek kişiler. İnternette gördükleri bazı yazıları dikkate alarak bu karara varıyorlar fakat bunların bilimsel değerinin olmadığının farkında değiller” dedi.



SERUMDA DAHA FAZLA

Aşıların içinde bulunan alüminyum miktarının sağlığa zarar vermeyecek kadar az olduğunu söyleyen Türk Pediatri Kurumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, serumlarda bu miktarın daha fazla olduğunu belirterek “Sağlıklı beslemek adına içinde ne olduğunu bilmedikleri ürünleri, vitaminleri çocuklarına veren ailelerin onları sakat kalmaktan ve ölümden koruyacak bilimsel etkinliği kanıtlanmış aşıyı yaptırmaları anlaşılmaz bir durum. Bu çağda aşıyı tartışıyor olmak utanç verici” diye konuştu.



FRANSA’DA HAPİS CEZASI

Fransa’da çocuğunu aşılatmayan ailelere ceza verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Çokuğraş “1 Ocak 2018’den itibaren 11 aşı mecburi hâle geldi. Çocuğunu aşılatmayanlar 30 bin avro ve 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılacaklar” diye hatırlattı.