Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ameliyata gerek kalmadan uygulanan ve hızlı sonuç veren medikal estetik operasyonların giderek daha başarılı olması ve bu alandaki gelişmeler, estetikçilere olan talebi artırdı. ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği) verilerine göre son dönemde büyüyen Türkiye pazarı, dünyada cerrahi olmayan operasyonların en çok yapıldığı 5 ülkeden biri oldu. Medikal estetik uygulamaların cazibe merkezi hâline gelmesi, uzmanlıklarını farklı alanlarda yapmış tıp doktorların da alana olan ilgisini artırdı. Giderek daha fazla hekimin kendi branşlarını bırakarak botoks, dolgu, lazer uygulamaları yapmaya başladığını söyleyen MESTDER (Medikal Estetik Derneği ) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy “Estetik cerrahlar, dermatologlar ve medikal estetik hekimleri bu alanın yasal sahibi. Ancak bu üç grubun dışında da pratisyen hekimler, kadın doğum hekimleri, göz doktorları, kulak burun boğaz uzmanları, genel cerrahlar ve anestezi uzmanlarından da bu alana yoğun bir talep var. Her yıl yaklaşık 750-1.000 hekim diğer uzmanlık alanlarından medikal estetik alanına girmeye çalışıyor. Mesleki uygulamalardan bunalan, daha renkli bir iş yapmak isteyen hekimler medikal estetik yapıyorlar. Ancak doktor da olsa ehil olmayan kişilerin yaptığı uygulamalar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir” dedi.

ALANDA KAVGA BÜYÜK

Dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen tıp alanının medikal estetik olduğuna dikkat çeken Dr. Devrim Gürsoy, Sağlık Bakanlığının 2003-2006 yılları arasında bir sertifika programı yaptığını ve 2006’dan sonra resmi bir sertifikasyon programının olmadığını ifade ederek “Bu programdan 1.800 hekim sertifika aldı. Bugün bunların yaklaşık yaklaşık 500’ü devam ettiriyor. Şu anda medikal estetik alanında çalışan hekimlerin yarısından fazlası diğer uzmanlık dallarından. Medikal estetik uygulamalarında en büyük sıkıntılardan biri ehil kişiler tarafından yapılmayan sözde uygulamalar. Bu alana bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı konuya çözüm getirmek için çalışıyor ancak bu alanda çalışan hekimler arasındaki büyük kavga, bir araya gelmeyi ve medikal estetik uygulamaların standardizasyonun oluşmasını engelliyor” diye konuştu.

CİDDİ BİR İŞ YAPIYORUZ

Medikal estetik uygulamalarının eğitim ve bu alanda uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna işaret eden Dr. Gürsoy “Başka alanlardan gelen diğer hekimlerin genel olarak bu işleri yapmasına karşı değiliz. Ancak medikal estetik, asıl çalışma saatleri dışında birkaç saat ya da hafta sonu bir klinikte yapılacak bir iş değil. MESTDER olarak bu işin ciddi bir iş olduğunu, belirli bir standart eğitim alındıktan bu sürece zaman ayıran hekimler tarafından yapılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü sadece doktor olmak bu uygulamaları yapmaya yetmiyor. Şu anda yurt dışında bir programa katılan ya da firmaların verdiği eğitimle yetinerek bu işi yapan hekimler var” dedi.

GÜZELLİĞE 6 MİLYAR AVRO

Medikal estetik ve cerrahi pazarı, dünya genelinde büyümeye devam ediyor. Dünya ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen, 2017 yılında medikal estetik ve cerrahi pazarındaki harcamaların, 6 milyar avroya ulaştığını söyleyen Dr. Yasemin Savaş “ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği) verilerine göre cerrahi müdahale olmadan yapılan operasyonların başında ilk sırayı Botoks aldı. Bunu dolgu, epilasyon, lazerle cilt yenileme ve kimyasal peeling takip etti” dedi.

"23 YAŞINDA YÜZ GERME AMELİYATI YAPIYORLAR"

MESTDER’in Antalya’da düzenlediği 2. Ulusal Medikal Estetik Kongresi’nin basın toplantısında, Türkiye’de estetik cerrahi ve medikal estetik uygulamalarının yüzde 70’inin merdiven altı olarak adlandırılan belgesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yerlerde yapıldığını söyleyen Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Topal, “Bu uygulamalarda etik kurallara dikkat edilmezse sonuçları çok ağır olabilir. Etik kurallara uymayan ve ehil olmayan kişiler tarafından özellikle uygun olmayan yaş grubundaki hastalara gerek botox gerek yanak dolgusu gerek silikon ameliyatı bazen de yüz germe ameliyatlarının yapıldığını biliyoruz. Hastalarımdan birine bundan 10 bundan yıl önce henüz 23 yaşındayken yüz germe ameliyatı olduğuna şahit oldum. Bu dönem zarfında 3 defa da yağ enjeksiyonu yapılmış ve yüzü tanınmaz hâle gelmişti. Oysaki genç yaş grubunda yüz germe işlemi eğer çok ihtiyaç varsa gelişimini tamamlamış kişilere yapılır” dedi.

SAÇ EKİMİ ÖLDÜREBİLİR

Ülkemizde en çok suiistimal edilen uygulamalardan birinin de saç ekimi olduğuna dikkat çeken Dr. Topal “İstanbul da kaportacı dâhil bir çok iş grubunda insan saç ekimi yapıyor oysa saç ekimi bir ameliyattır ve bu ekim sonrasında veya ekim esnasında oluşabilecek bir cerrahi komplikasyona bağlı hasta ölümleri bile meydana gelebilir” dedi. Denetimsiz yerlerde ehil olmayan kişiler tarafından yapılan medikal estetik uygulamaların medyaya çıktığını belirten Dr. Topal “Dudağa dolgu yerine sanayi silikonu, bebe yağı sıkılması, botulinum toksin yerine “at dopingi” gibi maddelerin enjekte edilebilmesi gibi örnekler olayın vahametini gösteriyor” dedi.

MERDİVAN ALTI İHBAR HATTI

Medikal Estetik ve Tıp Derneği, vatandaşın merdiven altı uygulamaları ihbar edebileceği bir ihbar hattı açtı. MESTDER Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşegül Girgin “Aralarında botoks, dolgu, PRP, saç ekimi, dövme silme, leke tedavisi ve lazer tedavilerinin de bulunduğu estetik ve güzellik amaçlı uygulamalar yasa gereği ‘tıbbi işlem’ sayılıyor. Uzman ve medikal estetik uygulama sertifikasına sahip hekimler tarafından ve yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılmasına izin veriliyor. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin tıbbi işlem olarak nitelendirilen bu tür uygulamaları yapmaya hak ve yetkileri bulunmadığı gibi bu işlemler güzellik salonları ve kuaförlerde de yapılamıyor. Yasal düzenlemelere aykırı hareket eden bu kişileri derneğimizin 0 543 266 63 78 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’na bildirebilirsiniz” dedi.