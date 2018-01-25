Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihazlar, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sporcu Hasan Yalnızoğlu, oyuncu Tuğba Melis Türk ile diğer gönüllü koşucuların da katıldığı törenle hastane yönetimine teslim edildi. Törende konuşan Timur Erk "Bu sene ilk defa katıldığımız maratonda böbrek hastaları için koşan 157 gönüllümüze yürekten teşekkür ediyorum. Onlar toplumun gönüllü sağlık elçileri" dedi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş de "Sadece ülkemizde 60 bin diyaliz hastası mevcut. Hastanemiz, İstanbul'un değil, tüm bölgenin önemli hastanelerinden biridir. Diyaliz hizmeti konusunda İstanbul'un en fazla hasta sayısına sahip hastanesiyiz. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için en önemli unsurlardır" değerlendirmesinde bulundu.