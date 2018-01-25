Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağ içeriği ve lifli yapısı sebebiyle tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Samet Yağlı “Tiroit ve metabolizmanız için mükemmel bir besin olan Hindistan cevizi, vücudumuzda monolaurine çevrilen laurik asit açısından da zengindir. Monolaurin, anne sütünde bulunan ve bebeğin bağışıklığını güçlendiren bir bileşiktir. Yapılan araştırmalar iyi bir bağışıklık sistemi için laurik asidin vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikirdir” dedi. Yağlı, grip ve soğuk algınlığının yaygın olarak görüldüğü bu günlerde bağışıklığınızı güçlendirmek için sabahları 1 çay kaşığı aç karnına hindistan cevizi yağı tüketilmesini tavsiye etti. Hindistan cevizini veya yağını seçerken, ısıl işlem görmüş, kimyasallarla ağartılmış ve rafine olanlarından uzak durmak gerektiğini ifade eden Yağlı, yemeklerde de kullanılabileceğini söyledi.