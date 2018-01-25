Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayak merkezleri, ailelerin yarıyıl tatili tercihlerinde ön sıralarda yer alıyor. Böyle bir merkeze gidildiğinde ise herkes kaymayı deniyor. Kar üzerinde amatörce kayak, kızak gibi aktiviteler yapmaya çalışanları burkulmalar, kırıklar ve ciddi kas yırtılmaları bekliyor. İster profesyonel olun ister amatör, kayak kaza riskinin en yüksek olduğu sporlardan biri. Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kadir Yavaşoğlu, özellikle amatörce bu sporla ilgilenenlere sakatlık ve yaralanmaların önüne geçebilmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

Mümkün oluğunca kendi ekipmanlarınızı kullanın. Eğer kiralayacaksınız da aynı ekipmanların kiralamaya dikkat edin.

Kayak ekipmanlarınızı vücut ağırlığı ve tecrübe durumunuza göre seçmeye çalışın.

Soğuktan korurken hareketinize engel olmayacak kıyafetler seçin.

Dizlerinizi bükük pozisyonda tutmaya çalışın.

Birisini geçerken, tahmin edilmeyen hareketlere karşı, yeterli mesafe bırakın.

Uyarı levhasını mutlaka dikkate alın.

Düştükten sonra, kurtulmak için çaba göstermeyin. Kırık olabilir.

Dr. Yavaşoğlu, sakatlığın durumuna göre yapılabilecekleri şu şekilde sıralıyor: Kanama ve enflamasyon kontrolü için soğuk uygulama yapın.

Soğuk tedavisinde yaralanmayı takiben başlanıp, sonraki ilk 48-72 saat içerisinde devam edilmesi gerekiyor.

Kas yırtığında ise, ilgili dokuyu zorlayıcı masaj ve sıcak benzeri uygulamalardan kaçınmak gerekiyor.