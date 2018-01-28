Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla kilolarından şikâyet eden ve mide küçültme ameliyatı olanların sayısı son yıllarda ciddi şekilde artış gösterdi. Üstelik sağlıksız ve güvenilir eller tarafından yapılmayan ameliyatlar ise onlarca kişinin hayatına mal oldu. Kimlerin mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Obezitenin estetik bir problemden ziyade ciddi bir sağlık meselesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, kişinin obezite olup olmadığının vücut kitle endeksinden öğrenilebileceğini belirtti. Mihmanlı, şöyle konuştu: “Vücut kitle endeksi 24-25 olan idealdir. 35’in üstüne çıktığında fiziki şişmanlıktan bahsediyoruz. 40’ın üzerine çıktığı zaman da morbid obezite yani ölümcül obezite diyoruz. Cerrahi operasyon yapılan hastaların vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde. Bu oranın altındakilere spor, diyet tavsiye edilir. Son yıllarda ‘tüp mide’ adı verilen ameliyat daha fazla tercih ediliyor. Mide küçültmesi yapıyoruz. Hasta, 50-60 gram yediği zaman doyacak hâle geliyor. Hasta bir yıl içinde vücut ağırlığının yüzde 50-60’ını kaybediyor. Şu anda Türkiye’de yüzde 90 mide küçültme ameliyatı yapıyoruz. Türkiye’de obezite cerrahisi olarak yılda yaklaşık 8 ile 10 bin hasta ameliyat ediyoruz. Bunun 8-9 bini tüp mide ameliyatı şeklinde cereyan ediyor” dedi.