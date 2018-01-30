Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri’nin üstlendiği proje kapsamında ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen eğitime, Çekya, İtalya, Güney Kore ve Yunanistan’dan hekimler katıldı.

Ürololoji, kadın-doğum uzmanları, genel cerrahi, anatomi uzmanları, bilgisayar, biyomedikal mühendislerden oluşan bir ekipte, Türkiye’yi 30 bilim insanının temsil ettiğini ifade eden Doç. Dr. Huri, proje kapsamında gerçek insan organlarının 3 boyutlu modellenerek 3 boyutlu yazıcıyla elde edildiğini söyledi. AA