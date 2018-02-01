Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki en önemli ölüm sebebi. Tüm dünyada ölümlerin yaklaşık yüzde 20’si kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişiyor. Özellikle soğuk ülkelerde kış ölümlerinin yarısı, bazen de 3 ölümden 2’si kalp ve damar hastalıklarına, yarısı da solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kış aylarında kalp ve damar hastalarının daha dikkatli olmaları konusunda ikazda bulunuyorlar.

KALBİN YÜKÜ ARTIYOR

Soğuk havanın kalbimiz üzerin de merdiven çıkmak ya da ağır bir yük taşımak gibi etki yaptığını biliyor muydunuz? Soğuk havalarda kalp krizi ve buna bağlı ölüm oranlarının ülkemizde de arttığını söyleyen Amerikan Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Aytekin “Kalp ve damar hastaları hem nezle ve girip gibi virüs hastalıkları hem de soğuğun kalp yükünü artırması sebebiyle, kış aylarında ekstra risk altındadır” dedi.

Soğuk havalarda vücudun kalp, beyin, karaciğer, akciğer gibi hayati organları korumak için ısıyı yükseltmeye çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Aytekin “Merdiven çıkmak, yokuş tırmanmak ve yük taşımak nasıl kalbimizin yükünü artıran durumlarsa, soğuk havayla karşılaşmak, rüzgâra karşı yürümek, yoğun kar ve yağmurda kalmak da aynı şekilde vücut sıcaklığını düşüren ve kalbin yükünü artıran önemli sebeplerdir. Soğuk havada vücut ısısını yükseltmek için cilt altındaki damarlar büzüşür. Bunun için organlara daha fazla kan gönderilir. Bu durum da kan basıncının yükselmesine sebep olur. Kalp dâhil olmak üzere bütün organlar daha fazla kasılır. Kılcal damarlardaki ve kaslardaki bu kasılma kalp atış sayısının ve kalbe binen yükün artmasına sebep olur. Bunlara ek olarak kanda pıhtılaşma eğilimi artar. Bütün bunlar kalp krizine zemin hazırlayan durumlardır” dedi. Prof. Dr. Aytekin, kalp hastalarının sabahın erken saatlerinde dışarıda fazla kalmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

VİRÜSLER DE KRİZ SEBEBİ

Kalp hastalarının kış aylarında akciğerlerini korumaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Aytekin “Kış hastalığı olarak gördüğümüz virüs enfeksiyonları sıklıkla solunum yollarını etkiliyor ve önceki yıllara göre daha ağır akciğer enfeksiyonlarına yol açıyor. Zeminde kalp hastalığı bulunan bir kişi üzerine ağır bir akciğer hastalığı eklenince kalp krizi geçirebilir” diye konuştu.

"ÇARPINTI VE GÖĞÜSTEKİ AĞRIYI HAFİFE ALMAYIN"

- Soğuk havada yapmakta olduğunuz işe sık sık ara verin ve dinlenin.

- Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntıyı hafife almayın ve doktora ulaşana kadar soğuktan uzak durun.

- Dışarı çıkarken mutlaka başınızı örtün

- Soğuk havada sigara içmeyin. Sigara, kanda oksijen değerini azaltabilir ve kalp damarlarında büzüşmeyi kolaylaştırabilir.

- Kar tatili için yüksek bölgelere seyahat edecek kişilerin, bu bölgelerde oksijen ve hava basıncının düştüğünü ve tansiyon değerlerinin yükselebileceğini bilmeleri gerekir.

- Enfeksiyonlara karşı korunmaya gayret edin.

- Vücut direncinizi yüksek tutmak için vitamin desteğini ihmal etmeyin.

- Doktorunuza danışarak zatürre ve grip aşınızı yaptırın.