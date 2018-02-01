Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak başta ağız kanserleri olmak üzere bazı ilaçları kullananların kafa travması ve inme geçirenlerin tat ve koku bozuklukları yaşadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek “Her 100 kişiden 5’i tat ve koku almıyor. Ancak zamanla buna alıştıkları için farkına varmıyorlar. Sigara içenlerin de ağız tatları zaman içinde bozulur ama bunu fark etmezler” dedi. Koku at alma bozukluğunun “anosmi” olarak adlandırıldığını söyleyen Opr. Dr. Melih Çiçek “Koku almayan ya da ağız tadı olmayan kişiler, bu iki duyudan mahrum oldukları için hem bozuk gıdaları tüketebilirler hem de yemenin sağladığı hazdan mahrum kalırlar. Bazıları yemek yedikleri anları hayatlarının en korkutucu anları olarak kabul ederler. Birçoğu yeme içe faaliyetlerini içeren buluşmalara katılmazlar. Bu duygu insanları depresyon ve intihar düşünceleri de dâhil olmak kötü duruma düşürür” diye açıkladı.