Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabahları güne zinde başlayabilmek için çoğu zaman kahve içmek isteriz. Böylelikle kendimizi yeni güne hazır hissedebiliriz. Bu şekilde davranmamızın sebebi aslında kahvenin beyin üzerindeki etkileridir. Sabah içilen kahvenin kafeinin beyin hücreleri bu süreci olumlu yönde etki göstermesine sebep olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Mehmet Yavuz “Gün içinde vücut yorgun hissetmemize sebep olan adenozin adı verilen bir hormon üretir. Adenozin vücutta çok birikince uykumuz gelir. Kahve, adenozin maddesinin beyinde tutunmasını engeller. Bu yüzden kahve içince uykumuz açılır” dedi. Kafeinin aynı zamanda vücuda adrenalin pompaladığını ve morali düzelttiğini de ifade eden Dr. Yavuz, kahve içmenin uzun dönemde hafızayı da olumlu etkilediğini belirterek “Yapılan bilimsel çalışmalarda, günde ortalama 200 mg tüketilen kafeinin, uzun dönemli hafızayı güçlendirdiği görülmektedir. Yaş faktörü dikkate alındığında, beyin gelişiminin en hızlı olduğu bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde tüketilen kafein ise beyin gelişimini geciktirmektedir. Bu sebeple çocuklara kahve verilmemesi gerekir” diye konuştu.

Hafif hafıza karışıklıkları yaşayan kişilerin günde 3-5 fincan kahve tükettiklerinde, bu durumlarının bunamaya dönüşmesinin 2-4 yıl engellediğinin görüldüğünü de aktaran Dr. Yavuz “Kahvenin içindeki kafein maddesi Parkinson hastalığını önlemekte de faydalıdır. Ayrıca Parkinson hastalarında, hareket düzenlemesine de yardımcı olur. Çalışmalar, günde 3-5 fincak kahve tüketiminin, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, karaciğer, kanser, Alzheimer, Parkinson, multiple skleroz, riskini de düşürdüğünü gösteriyor” dedi.