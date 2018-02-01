Sağlıklı ve doğru beslenmeyle retinada yaşa bağlı oluşan yıpranmalar, katarakt ve glokom gibi rahatsızlıkların önlenmesinin yanı sıra, ışıltılı bir görüntüye de ulaşılabileceğini söyleyen Opr. Dr. Güner “Ispanak, brokoli, lahana, yeşil biber ve salatalık gibi yeşil sebzeler, antioksidanlar, lutein, zeaksantin, beta karotenden yana zengindir. Aynı zamanda sarı ve turuncu renkteki şeftali, havuç, limon, mango, papaya, portakal, kayısı gibi meyveler, barındırdıkları zengin karoten ve C vitaminleri sayesinde katarakt ve maküla dejenerasyonu rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili besinler” diye konuştu.
Salata ve balık ye, daha iyi gör
01.02.2018 - 07:49 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıklarda bulunan Omega-3’ün göz kuruluğu, tavuk karası ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının oluşmasını engellediğini söyleyen Dünyagöz Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Umut Efe “Özellikle somon ve tuna balıkları, Omega-3 açısından zengindir. Balığın yanında tüketilen yeşil salatanın bünyesindeki A, C, E ve K vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir sayesinde gözlerde oluşabilecek pek çok problem engellenebilir” dedi.
Etiketler : balık,salata,
540593 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/540593.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER