Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıklı ve doğru beslenmeyle retinada yaşa bağlı oluşan yıpranmalar, katarakt ve glokom gibi rahatsızlıkların önlenmesinin yanı sıra, ışıltılı bir görüntüye de ulaşılabileceğini söyleyen Opr. Dr. Güner “Ispanak, brokoli, lahana, yeşil biber ve salatalık gibi yeşil sebzeler, antioksidanlar, lutein, zeaksantin, beta karotenden yana zengindir. Aynı zamanda sarı ve turuncu renkteki şeftali, havuç, limon, mango, papaya, portakal, kayısı gibi meyveler, barındırdıkları zengin karoten ve C vitaminleri sayesinde katarakt ve maküla dejenerasyonu rahatsızlıklarına karşı oldukça etkili besinler” diye konuştu.