Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’ne özel rapor yayınladı. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir'in kaleme aldığı raporda, sigaranın neden olduğu hastalıklar, ekonomik yükü ve sigaranın bırakılması için çeşitli öneriler yer aldı.

SİGARA ÖMRÜ 15 YIL KISALTIYOR



Günde bir paket sigara içenlerin, içmeyenlere oranla 15 yıl daha erken yaşamını kaybettiği belirten Prof. Bilir, zararın sadece sağlıkla sınırlı kalmadığını, bir de ekonomik boyutunun olduğunu dile getirdi, sigaranın neden olduğu hastalıkları şöyle sıraladı:



"Kalp-damar hastalıkları olarak kalp krizinden başka kalp yetmezliği, kalbin çalışma düzenindeki bozukluklar (aritmi), damar sertliği ve damar tıkanmaları da önemlidir. Akciğer hastalıkları arasında kronik bronşitten başka amfizem ve astım önemlidir. Bu hastalıklar sonucunda nefes alma güçleşir, yeteri kadar oksijen alınamaz, vücudun ihtiyacı kadar oksijen alınamayınca nefes darlığı ve hava açlığı olur. Saydığımız hastalıklar erken yaşta ölümlere neden olur. Sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında günde bir paket sigara içen kişiler ortalama olarak 15 yıl kadar daha erken olarak yaşamını kaybetmektedir."



"YILLIK MASRAFLARI 4 BİN 500 LİRA"



Her gün bir paket sigara içen kişinin aylık sigara masrafının 350 ila 400 TL, yıllık ise 4 bin 500 ila 5 bin TL olduğu kaydeden Bilir, sigara nedeniyle hastalığa yakalanmanın hem bireylere hem de ülkeye ekonomik yük olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:



"Yaşamı boyunca günde bir paket sigara içen bir kişi örneğin 20-30 yıl içinde sigara satın almak için toplam olarak 100 bin TL harcar. Bu kadar sigara içen bir kişi kanser veya kalp-solunum sorunları gibi bir hastalığa yakalandığı takdirde bu hastalığın tedavisi için de yıllar boyunca harcama yapılması gerekecektir. Bu durumda sosyal güvenlik sistemi üzerine de maddi yönden yük gelmektedir. Sonuç olarak hem sigara satın almak için yapılan harcamalar, hem de hastalanan kişiler için yapılacak sağlık harcamaları ülkemiz açısından önemli bir maddi yük oluşturmaktadır."



ZORLA BIRAKTIRMAK ETKİLİ DEĞİL



Sigaranın zorla bıraktırılmasının etkili bir yöntem olmadığına dikkat çeken Prof. Bilir, "Bu tür yaklaşım başarılı olmamaktadır. Sigara bırakma konusunda başarı için kişinin bu konuda kararlı olması önemlidir. Kişiye sigaranın zararlarını ve bırakılması halinde ortaya çıkacak olumlu yanlarını anlatmak suretiyle kişilerin bu yönde karar vermeleri desteklenebilir. Sigarayı bırakmak isteyenler 24 saat boyunca ulaşabilecekleri Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı ALO 171’i arayabilirler. Halen sigara bırakmayı kolaylaştıran ilaçlar olduğu gibi sigarayı bıraktıktan sonra ortaya çıkan sinirlilik, terleme tekrar sigara içme istediği gibi sorunların önlenmesine yönelik tedbirler de bilinmektedir" diye konuştu.