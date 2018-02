Türkiye Gazetesi

Ankilozan spondilit dediğimiz zaman çoğu insanın aklına herhangi bir hastalık gelmez ama “Suna Pekuysal’ın hastalığı” ya da “Deprem Dede’nin hastalığı” dendiğinde, hemen gözünüzde dış görünüşü bozan ve giderek sırtta kamburlaşmaya sebep olan bir tablo canlanır. Genellikle genç erkekleri etkileyen Ankilozan Spondilit (AS), aslında romatizmal bir durum. Kalça kemiği ile boyun kemiği arasındaki omurga eklemlerinin iltihaplanması anlamına gelen hastalık, bazı hastalarda cilt, göz ve iç organlarını da etkiler. Tedavi edilmemiş ve ilerleyen AS’de, bel ve sırt hareketine izin veren omur eklemleri, çevre kemiklere kaynayarak hastanın hareketini kısıtlar. Sırt gittikçe kamburlaşır. Tedavisiz kalan hastalarda göz, bağırsak, akciğer, böbrek gibi eklem dışı tutulumlar gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.



ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Erken teşhisin son derece önemli olduğu Ankilozan Spondilit hastalığının belirtilerini ve ilaç tedavisindeki gelişmeleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji BD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadağ’dan dinledik. Bir süre Cambridge Üniversitesi’nde romatolojik hastalıklarla ilgili çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Doç. Dr. Karadağ, yakın dönemde tedaviye katılan ve hastalığın ilerlemesini durduran biyolojik ajanların, hastanın hayat kalitesini yükselterek şekil bozukluğunun önüne geçtiğini söyledi.



ÜÇ HASTADAN BİRİ FARKINDA DEĞİL

AS’nin en önemli belirtisi bel ağrısı. Özellikle 40 yaş altında ortaya çıkan ve 3 aydan uzun süren bel ağrılarının bir romatoloji uzmanı tarafından AS açısından değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarı yapan Doç. Dr. Karadağ, “Bel ağrısı toplumda sık görüldüğü için fazla önemsenmiyor. Her 3 AS hastasından biri ilk olarak fıtık teşhisi alıyor. Bir AS hastasının romatoloğa ulaşıp doğru tedavi almaya başlayana kadar geçirdiği süre ortalama 8 yıl” dedi.



BİYOLOJİİK İLAÇLAR ÇIĞIR AÇTI

Hastalığın ilerlemesi her hastada aynı olmuyor. Ayrıca tedavideki gelişmeler ve erken teşhis sayesinde kamburluğa kadar ilerleyen Ankilozan Spondilit hastalarını artık görmüyoruz. Hastaların yaklaşık yüzde 70-80’i uzun dönemde kendi başlarına hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Sadece hastaların yüzde 20-30’unda uzun dönemde ciddi kısıtlılık gelişebiliyor. Eskiden tedavide sadece non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar kullanıldığını, son yıllarda tedaviye biyolojik ajanların da katıldığını belirten Doç. Dr. Karadağ, bu ilaçların hastanın hayat kalitesini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Karadağ, “K ortizon dışı iltihap kurutucu ilaçların, hastaların ağrı ve tutuklukları giderici özelliklerinin yanı sıra hastalığın ilerlemesini önleyici etkileri de var. Bu yüzden gerekiyorsa, doktorun tavsiyesine göre düzenli olarak kullanılması gerekir. Hastaların klinik durumuna göre hastalık aktivitesinin etkileyen ilaçlar da kullanılır.



İĞNE TEDAVİSİ YAPILIYOR

Son 10-15 yılda bir çeşit iğne tedavisi olan ve TNF-inhibitörleri olarak bilinen ‘biyolojik ilaçlar’, özellikle diğer tedavilere dirençli hastalarda çığır açmıştır. İnterlökin 17 dediğimiz bir molekülü baskılayan ve hastalığın gelişimini önleyen iğne tedavileri, ülkemizde de uygulanmaktadır. Piyasada bulunan 6 adet farklı markada ilacın etkileri birbirinin aynıdır. Hekim, ilacın uygulanma şekli ve hastaların klinik durumuna göre bunlardan birini tavsiye eder” dedi.

SEBEBİ HLA-B27 GENİ

Ankilozan Spondilit hastalarının çok büyük bir kısmında HLA-B27 adı verilen genetik bir yapı mevcuttur. Bu yapının bulunması AS riskini arttırır. Fakat tek başına hastalığı ortaya çıkarmaz. Bunun dışında bazı faktörlerin de olması gerekir. Bazı bağırsak rahatsızlıkları, mikroplar, çevresel faktörler ve Reiter sendromu denen bir hastalığın da Ankilozan Spondilit’e yol açtığı düşünülüyor.