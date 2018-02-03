Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda tıp alanında büyük gelişim gösteren hücresel tedaviler Ankilozan Spondilit’te de deneniyor. Özellikle hastalığın erken döneminde, henüz iskelet sisteminde bozulmaların gerçekleşmediği hastalarda, oldukça güçlü fakat geçici etki gösteren PRP uygulamalarının sıklıkla kullanıldığını söyleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz “Hastanın kendi kanından yapılan bu uygulamanın etkinliğinin geçici olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine kişinin göbek yağ dokusundan elde edilen ve içinde kök hücreleri de barındıran ‘hücresel kokteyl’ uygulandı. Bu uygulama şeklinin de asıl amacı hücrenin iltihap giderici etkisinden faydalanmaktı” dedi.

2010 yılında İngiltere’de deneysel olarak başlayan çalışmalarda AS’nin tedavisinde kök hücrelerin kullanılmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Karaöz “Bu çalışmalarda başta kemik iliği ve göbek yağ dokusundan olmak üzere birçok farklı kaynaktan elde edilebilen Mezenkimal Kök Hücresi (MKH) olarak adlandırılan bir kök hücre grubu kullanıldı. Bu kök hücrelerin güçlü kemik ve kıkırdak dokulara dönüşebilmesi, uyarılmış bağışıklık cevabı baskılama ve anti-inflamatuar etkili sitokinleri salgılama kabiliyetlerinden faydalanılarak AS’leri tedavi etme potansiyelleri araştırılmaya başlandı” diye anlattı. Henüz stantart tedaviye girmeyen kök hücre çalışmalarının umut verici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaöz, şöyle devam etti:

2014 de gerçekleştirilen bir çalışmada başkalarından alınan kök hücreler, 0, 7, 14 ve 21. günlerde hastalara damar yoluyla nakledildi. Dört hafta sonra gerçekleştirilen MR incelemelerinde çalışmaya katılan 31 hastanın yüzde 77,4’ünde tedaviye iyi cevap verdiği görüldü. 2017 yılında gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise, yine başka bir vericinin göbek bağından elde edilen MKH’lar damar yoluyla verildi. Sonuçta AS’nin belirtilerinin tüm hastalarda hafiflediği gözlendi. Bu çalışmalar, mezenkimal kök hücrelerin damar yoluyla uygulanmasının hastalar tarafından güvenli ve iyi tolere edildiğini ve hastalık aktivitesini ve klinik belirtileri etkili şekilde hafiflettiğini gösteriyor.