Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna karşılık erken teşhis ve etkin tedavi uygulanması durumunda, hastalar vücutta herhangi bir sakatlık meydana gelmeden hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hastalığın ilk belirtileri olan hareket kısıtlılığının sebebi kaslardaki sertlik olduğu için, tedavi ile bu durum düzeltilebiliyor. Kemiklerde birleşme meydana geldikten sonra hareket kısıtlılığı geri dönülmez bir hâl alıyor. İltihaplı bölgelere yani leğen kemikleri çevresi ve bazen omurgalara yönelik MR çekilerek erken teşhis konulabildiğini anlatan Doç. Dr. Karadağ “Ancak bu Sakroliak MR adını verdiğimiz bu görüntülemenin değerlendirilmesinin doğru yapılması gerekir. Çoğunlukla fıtıkla karıştırılıyor. Biz SMART adı verilen bir eğitim grubu ile hekimlere yönelik ‘Sakroliak MR Eğitimi’ yapıyoruz” dedi.