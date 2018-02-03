Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AS hastalarına aile desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Karadağ, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

¥ Sigara, bütün iltihaplı romatizmalar gibi Ankilozan Spondilit tedavisini de olumsuz etkiler. Kesinlikle sigara içmeyin.

¥ Hastalığınızın tüm evrelerinde kısa süreli de olsa düzenli olarak egzersiz yapın. Ne tür egzersizler yapabileceğinize www.romatoloji.org adresinden ve Ankilozan Spondilit hasta derneklerinin web sayfalarından takip edebilirsiniz.

¥ Bitkisel ilaçlar olarak reklamı yapılan ancak faydaları ispatlanmamış tedavilerden uzak durun.