AS hastalarına aile desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Karadağ, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:
¥ Sigara, bütün iltihaplı romatizmalar gibi Ankilozan Spondilit tedavisini de olumsuz etkiler. Kesinlikle sigara içmeyin.
¥ Hastalığınızın tüm evrelerinde kısa süreli de olsa düzenli olarak egzersiz yapın. Ne tür egzersizler yapabileceğinize www.romatoloji.org adresinden ve Ankilozan Spondilit hasta derneklerinin web sayfalarından takip edebilirsiniz.
¥ Bitkisel ilaçlar olarak reklamı yapılan ancak faydaları ispatlanmamış tedavilerden uzak durun.
Hayata ara vermeyin
03.02.2018 - 06:40 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankilozan Spondilit’le başa çıkmada ilaç tedavileri kadar hastanın hayat tarzında yapacağı değişiklikler de çok önemlidir.
AS hastalarına aile desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Karadağ, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:
Etiketler : iş,
541027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/541027.aspx
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