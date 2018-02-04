Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser, bugün dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri ve önde gelen ölüm sebepleri arasında. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkıyor. Nüfusunun yaşlanmasıyla yeni vaka sayısının önümüzdeki 20 yılda yüzde 70 artacağı tahmin ediliyor. DSÖ verilerine göre kanser, küresel olarak kalp hastalıklarının ardından en fazla ölüme yol açan ikinci sebep. Dünyada 2015 yılında 8,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Her 6 ölümden 1’inin sebebi kanserdi. Kanser vakalarının yaklaşık üçte biri beslenme ve hayat tarzıyla ilgili seçimlerden kaynaklanıyor. Sigara ve alkol kullanımı, vücut kitle endeksinin yüksekliği, fiziksel aktivite eksikliği ile meyve ve sebze tüketiminin az olması önde gelen risk faktörleri arasında yer alıyor. Ölüme yol açan kanser vakalarının yüzde 22’si sigaradan kaynaklanıyor. Kanserin erken teşhis edilememesi ve tedavi imkânlarına erişim olmaması ölümlü vakaların ortaya çıkmasındaki başlıca sebep.