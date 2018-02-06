Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bir çocuk annesi 49 yaşındaki Elif Şat, sol göğsünde bir ağrı hissetti. Eliyle muayene ettiğinde sertlikler ve meme ucunda ise kızarıklık olduğunu gördü. Bilinçli bir hareketle hemen doktora gitti. Muayene sırasında bu sertliğin su keseleri ve bunun bir meme iltihabı olduğu söylendi. Antibiyotik tedavisi uygulandı ve tedavi iyi geldi. Her şey yoluna girdi diye düşünürken ağrı koltuk altına doğru yayılmaya başladı. Tekrar hastaneye gittiğinde mamografi, ultrason ve biyopsi yapıldı. Teşhis: 4. Evre meme kanseri… Dünyası yıkılmıştı. Hemen arkadaşlarından adını duyduğu Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü’ye ulaştı. PET çekildi. Memede 20’den fazla kitle tespit edildi. Daha da kötüsü hastalık kemiğe de sıçramıştı. Bütün olaylar 2016 yılının Ocak ayında gerçekleşti.

OĞLU DA SAÇLARINI KESTİRDİ

Elif Şat için zorlu bir süreç başlamıştı. Hastalığı duyunca ilk düşündüğü şey 6 ay önce kaybettiği babası olmuştu ve ‘İyi ki babam bugünleri görmedi’ diye geçirdi içinden. Ama 10 yaşında bir oğlu vardı. Ona hem hastalığı hem de tedavi sürecini anlatmak çok zordu. Kemoterapi alacak ve saçları dökülecekti. Oğluna önce bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalığı olduğunu ve saçlarını kestireceğini söyledi. Annesinin saçlarını çok seven oğlu Emre, bu duruma şiddetle karşı çıktı. Hastalığını 2 ay boyunca sakladı. Ancak sonunda Emre durumu anladı ve annesine destek olmak için o da saçlarını kestirdi.

13 kür kemoterapi gördükten sonra Elif Hanım’ın memesindeki kitleler yüzde 40 oranında küçüldü. Elif Hanım’ın 2 yıl önce metastatik meme kanseri teşhisi ile kendisine ulaştığını anlatan Prof. Dr. Kömürcü “İleri evre bir kanser olması sebebiyle önce cerrahi yapamıyorduk. Kemoterapi gibi sistemik tedavi alması gerekiyordu. Uzunca bir süre kemoterapi aldı. Kemoterapi ve hormon tedavisine çok iyi cevap verdiği için radyoterapiye de gerek kalmadı. Bütün metastatik lezyonlar kaybolmuştu ve sadece memede şüpheli bir kitle kalmıştı. Bir yıl bu durum stabil olunca tümör konseyinde durumunu tartıştık ve cerrahi önerdik. Tedbir amacıyla Elif Hanım’ın her 2 memesinin içi boşaltıldı ve silikon kondu” dedi.

Kanserle mücadelede hayata bağlı olmanın tedavinin gidişini değiştirdiğini söyleyen Elif Şat “Bu hastalık tablosuna göre benim ölmem lazımdı. Ancak sadece oğlum için iyileşmeyi düşündüm. Asla pes edip, hayatı bırakmadım. Her gün, makyaj yaptım, dökülen saç, kaş ve kirpiklerimin yerine yenilerini koydurdum. Şimdi çok şükür bu noktadayım. Yaşamak çok güzel” dedi.