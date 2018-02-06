Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgede, acil olmayan hastalar için yeni poliklinikler açılması, kısa müşahedelere zaman sınırlaması getirilmesi ve klinik hastaların acillere gelişinin engellenmesi gibi düzenlemeler yer alırken, 63 hastanenin bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi istendi.

Yeni genelgenin ilk uygulamalarından birinin yapıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş başlatılan uygulamayla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Güneş "Acil hastalarımız yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Kırmızı alan dediğimiz kısım daha çok; travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan hastalar. Bunlar hastaneye ayrı bir girişten gelir ve asla beklemez. Bizim asıl yoğunluğumuz yeşil ve sarı alanlardır. Basit virüs enfeksiyonu, kulak ağrısı, grip, adale ağrısı ya da bir eklem ağrısı gibi basit hastalıklarla gelenler yeşil alanda değerlendirilir. Acil hastalarının yüzde 70-80’ini yeşil alan hastaları oluşturur. Yeni düzenleme ile yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz. Biz de hastanemizde; 7 gün 17.00 - 23.00 saatleri arasında, artık başlatmış olduk" dedi.