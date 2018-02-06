Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

B12 eksikliği nedir? B12 vitamininin ana görevi kırmızı kan hücresi üretimi ve merkezi sinir sisteminin korunmasıdır. Eğer vücudumuzda kan hücrelerinin üretim için yeterince B12 vitamini yoksa o zaman üretilen kan hücreleri kalitesiz ve güçsüz olurlar. Peki B12 vitamini nelerde var, B12 olan besinler hangileri... İlaç yerine doğal olarak B12 vitamini almanın yolları nelerdir? B12 vitamini eksikliğini, sadece vejeteryenlar, veganlar veya yaşlılar yaşamaz. Yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaş üstü her 31 kişiden birisi, B12 vitamini yetersizliği ile yaşıyor. İşte B12 eksikliği ile ilgili merak edilenler...

B12 eksikliği nedir? , B12 Vitamini Nelerde Var?, B12 Olan Besinler, B12 neden olur gibi merak ettiklerinizi sizler için bu haberde derledik.

B12 EKSİKLİĞİ NEDİR?

B12 vitamini, –kobalamin olarak da bilinir– vücudunuzdaki birçok reaksiyonun oluşabilmesi için gerekli olduğu kadar sinir hücrelerinin, alyuvarların ve DNA'ların sağlığı için de gerekli olan, suda çözünebilen bir vitamindir. Vücuttaki en önemli görevini, detoksifikasyon yollarını sağlamada kritik bir adım olan metil grubu vericilerinden birisi olarak yapar.

B12 birçok formda bulunur; en yaygınları siyanokobalamin ve metilkobalamindir. Siyanokobalamin, katkı maddelerinde ve enerji içeceklerinde yaygın olarak bulunur. Ancak, vücut tarafından kullanılabilmesi için metilkobalamine dönüştürülmesi gerekir.

İşler bunlarla da sınırlı kalmıyor; nüfusun yaklaşık %50’sinin MTHFR genlerinde en az bir, %10’unun ise en az 2 mutasyon meydana geldiği tahmin ediliyor. Bu durum, bahsedilen kişilerin siyanokobalamini metilkobalamine dönüştürmekte güçlük yaşadıkları anlamına geliyor. Yani, bu gen üzerinde ne kadar çok mutasyon olursa, dönüşüm o kadar zor olacaktır ve dışarıdan metil-b12, folik asit ve b6 takviyesine ihtiyaç duyulacaktır.

B12 YETERSİZLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Zayıflık, yorgunluk ve düşük enerji seviyesi

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı

İştah kaybı

İshal ve kabızlık gibi sindirim problemleri

Sık sık kanama ya da deride morarma

Kansızlık

Depresyon ya da ruh halinde değişimler

Ellerde ya da ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Algıda bozukluk, hafıza kaybı, kafa karışıklığı, bunama



Eğer gözardı edilirse, B21 eksikliği bütün vücudu etkiler ve kalıcı beyin ve sinir hasarına yol açabilir. Bazı durumlarda B12 eksikliği tanıda gözden kaçırılabilir ve Alzheimer, MS, bipolar hastalığı, otizm ve bazı kanser çeşitlerinde olduğu gibi yanlış teşhis koyulabilir.

B12 HANGİ BESİNLERDE VAR?

B12 vitamininin ana kaynağı hayvansal gıdalardır ve pek çok hayvansal gıda bu vitamin bakımından zengindir. Günümüzde bazı bitkisel gıdalara sonradan B12 vitamini eklenmektedir. Satın aldığınız bitkisel gıdanın B12 vitamini içerip içermediğini ambalajında bulunan “içindekiler” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Deniz Ürünleri: Balık yumurtası en çok B12 vitamini içeren gıdalar arasındadır. 50 gram balık yumurtası günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık 5 katını karşılar.

Ülkemiz mutfağında pek popüler olmayan, ancak B12 bakımından zengin bir diğer deniz ürünü ise ahtapottur. 15 gram ahtapot günlük B12 ihtiyacının tamamını karşılamaya yeter.

Yüksek miktarda protein ve esansiyel yağ asitleri içeren uskumru, somon, sardalya ve ton balıkları aynı zamanda iyi birer B12 vitamini kaynağıdır.

100 gram uskumru günlük B12 ihtiyacının 3 katını, aynı miktarda somon yine 3 katını, ton balığı yaklaşık 2 katını, sardalya 1.5 katını karşılar. B12 bulunan diğer deniz ürünleri ise istiridye ve midyedir.

Et: Sırasıyla; kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi ciğeri, ördek ciğeri ve kaz ciğeri B12 vitamini bakımından en zengin et ürünleridir.

Bunlar dışında sığır eti veya dana kıyma da hem B12 hem de protein, çinko ve demir bakımından oldukça zengindir. 100 gram kuzu eti günlük B12 ihtiyacının yarısından fazlasını karşılar.

Yumurta ve Peynir: Yüksek kolesterollü olması bir yana peynir çeşitleri B2 (riboflavin), protein ve kalsiyum içerir. Peynir çeşitlerinde bulunan B12 vitamini miktarı peynir tipine göre farklılıklar gösterebilir.

Örnek olarak 100 gram beyaz peynir günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık olarak 1/3’ünü karşılar. 1 adet yumurta sarısı ise günlük ihtiyacın %6’sını karşılar.

B12 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Beslenmenizi en uygun şekilde yapın

Bağırsak problemlerinizi tedavi edin

MTHFR genlerinizi kontrol ettirin ve mutasyon varsa dışarıdan takviye alın

Kan sayımı yaptırın

Doktorunuzdan organik asit testi isteyin

Gerekli ise takviyeye başlayın