Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni uygulama hakkında AA muhabirine bilgi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, kendileri gibi başvuru sayısı bini geçen hastanelerin acillerinde aşırı yoğunluk oluştuğunu, bunun da hastaların uzun süre beklemesine yol açtığını söyledi.

Hastaların bekleme süresi 7 dakikaya indi

Güneş, bu durumun da hasta şikayetlerine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uygulamanın amacı bu şikayetleri ortadan kaldırmak. Acillere uzatılmış vardiya sistemi getirildi. Acilde, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 alan var. Kırmızı alan daha çok, travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan hastalar. Bunlar için zaten sıfır bekleme süresi ile hizmet veriliyor ve ayrı bir giriş var. Hatta bu hastaların kayıtları bile gittiği odada yapılır. Bunlarda bekleme süresi yok. Diğer yeşil ve sarı alanlar asıl bizim yoğun olduğumuz alanlardır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla yeni dönem başladı.Yeşil alandaki hastalar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Acile gelen hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70-80'i yeşil alan dediğimiz bu hastalardan oluşuyor. Bu da büyük bir birikme sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz. Yeşil 2 alan dediğimiz bu alanda 7/24 hizmet veremeye devam edeceğiz."

Vatandaşın da uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Güneş, "Hastalar için bekleme bizim hastanemizde 32 dakika civarındaydı şuan itibarıyla 12 hatta 7 dakikaya inmiş vaziyette. Bu durum aynı zamanda hasta üzerinde stresi de yok ediyor. Bu şekilde dünya standartlarını yakalamış olduk." dedi.

Güneş, uygulamanın Türkiye genelinde yaklaşık 60 hastanede hayata geçirildiğini, özellikle acillerde yoğunluk yaşanan hastanelerin seçildiğini kaydetti.

"15 yıl önce hastanelerin durumu çok kötüydü"

Acile gelen hasta yakını Şehri Alparslan ise sinüzit nedeniyle baş ağrısı yaşayan oğlunu hastaneyi getirdiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Üç gün önce de acile gelmiştik. Bugün ateşi düşmeyince yine geldik. Acile gelirken çok kalabalık olacağını tahmin etmiştim ama şu an bu sakinliği görünce çok mutlu oldum. Evde kronik rahatsızlığı olan bir çocuğumu bıraktım. O yüzden bir an önce işimi bitirip gitmem lazım. Bu uygulama ile artık acillerde uzun süre beklemek zorunda değiliz. Hasta oğlum nedeniyle çok hastane gördüm. 15 yıl önce hastanelerin durumu çok kötüydü. Çok eziyetler çektim. Sabah 5'te giderdim ya sıra numarası alır ya alamazdım ama şimdi randevu alıp gidiyoruz. Beklemeden muayene oluyoruz. Artık ilaçlarım evime gönderiliyor."