Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağır kalp hastalıklarının doğumdan itibaren ilk birkaç ay hatta birkaç gün içinde belirti verebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç “Bebeklerde morarma, beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, kilo alamama veya sık akciğer enfeksiyonu geçirme gibi problemler bu hastalığın belirtileri olabilir. Daha büyük çocuklarda belirtiler çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma ile kendini gösterir. Bazı hastalarda ise hiçbir belirti yoktur, diğer sebeplerden dolayı doktora başvurulduğunda üfürüm duyularak teşhis konur” dedi.