Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıp dünyasının prestijli dergilerinden The Lancet’te yayınlanan çalışma kapsamında bir grup hastanın 3 ay boyunca ilaçları kesildi ve düşük kalorili diyet uygulandı. İlk etapta 15 kilo veren hastaların şeker hastalığında, tedavinin etkinliğini gösteren kan değerinin, diyabet teşhisi için sınır kabul edilen yüzde 6,5’ten az çıktığı görüldü. Çalışmayı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız “Çalışma, diyette kalori kısıtlaması yapılarak diyabetin iyileştirilebileceğini gösterdi. Çalışmaya, 49 merkezden yaşları 20-65 arasında değişen, en az 6 yıldır diyabet tanısı olan ve insülin kullanmayan obez hastalar dâhil edildi. 1 yıl sonunda kalori kısıtlaması yapılan hastaların yüzde 46’sında diyabetin iyileştiği belirlendi” dedi. AA