Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocbıyık

Tiroid bezinin az çalışmasına ve tiroid hormonlarının az salgılanması sonucu kandaki hormon seviyesinin düştüğüne dikkat çeken Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık “Bu durumun vücudumuza yansıması ise metabolik yavaşlama şeklinde olur. Metabolizma yavaşladıkça vücudun genel dengesi bozulmaya başlar. Bu bozulmalar yorgunluk, hâlsizlik, isteksizlik, unutkanlık ve konsantrasyon eksikliğe yol açar” dedi. Hipotiroidi olarak adlandırılan bu tiroid bozukluğunu yaşayan kişilerin çevrelerince tembel olarak tarif edildiğini belirten Dr. Işık, “Bunun sebebi aslında hastalıklarıdır. Çünkü iş yapmak istemez, yerinden kalkmakta bile zorlanırlar. Genel ruh hâlleri sürekli yorgun olmalarıdır” diye konuştu.