Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında artan boğaz enfeksiyonlarının kaçınılmaz olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “Boğaz ağrısı enfeksiyonu ya da enflamasyon yapan herhangi bir hastalığın kaçınılmaz sonucudur. Boğaz ağrısı enfeksiyonları, dokudaki enflamasyona yani şişliğe bağlı bir ağrıdır. O yüzden o şişlik devam ettiği sürece ağrı hissi ortaya çıkacaktır. Enflamasyonu giderici, enfeksiyonu giderici ilaçların kullanılması, o bölgeye dışarıdan soğuk uygulamalar yapılması ağrı hissinin az olarak hissedilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

“Sıcak ağrıyı ve şişliği artırıyor”



Önemli olanın ağrıyı tetikleyen mekanizmanın bulunması ve o mekanizmayı giderici tedbir ve tedavilerin alınması olduğunu dile getiren Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “Boğaz enfeksiyonlarındaki ağrı boğazdaki enfeksiyon ajanının yaptığı dokudaki şişlik ve hassasiyetle ilgidir. Bu şişlik ve hassasiyet hissi giderilinceye kadar kişide yutkunurken, konuşurken, bir şey yiyip içerken artan bir ağrı hissi olacaktır. Yapılacak olan tedavi ile bu şişlik azaldığı gibi ağrı da zaman içerisinde kaybolacaktır. Bu kaybolma dönemini kısaltmak için ilaçların faydası vardır. Ama enflasmasyon yani şişlik varsa o zaman sıcaktan uzak kalmak gerekir. Çünkü sıcak her zaman enflamasyon yapar, enflamasyonu artırır yani şişliği artırarak ağrı hissini çoğaltır. Onun yerine ilk saatlerde ilk günlerde dışarıdan soğuk uygulamalar, yine aşırı soğuk olmayan gıdaların tercihi, ağız kuruluğu yapmayacak sıvısız kalmayacak şekilde sıvı gıdaların alınması ağrının daha az hissedilmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Hemen sıcak bir şeyler içmek iyileşmeyi geciktiriyor



Boğaz ağrısı olan kişiye eskilerden bu yana ‘hemen sıcak bir şeyler iç’ önerisi yapılırken, Dr. Ataman Güneri bu uyarının çok önemi olmadığına işaret etti. Uygulamalarda sıcak tedavi yollarının denenmesinin şişliği ve ağrı hissini artırdığını vurgulayan Güneri, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yani boğaz ağrısı olan kişiye sıcak bir şeyler vermenin çok esprisi yoktur, iyileştirme yönünde termal uyarılardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Özellikle sıcağı enflamasyon ve enfeksiyon sürecinde kişiye vermemek gerekir. Sıvı gıda, yumuşatıcı gıdalar yutması kolay gıdalar verilmelidir. Çünkü ağrı hissi ve ağrı duyusu her hareketle ve bir uyarıda artan bir duyudur. Onu ne kadar hareketsiz bırakıp termal uyarıdan uzak tutarsak, kişi o kadar az ağrı hissedecektir. Boğaz hastalıkları için bu geçerlidir.”