Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye gazetesi

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Multipl Myeloma’nın genellikle 60 yaş üstü kişilerde ve ağırlıklı olarak erkeklerde görüldüğünü söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serdal Korkmaz, hastalığın yavaş ilerleyen bir kanser türü olduğunu ve hastaların hekime geç dönemde ulaştığını belirterek “Hastalar genellikle bize kemik ağrısı ve kemik kırıkları, beraberinde halsizlik, yorgunluk, ileri evrede ise kanama ile gelirler. Çoğunlukla bize geldiklerinde kanser başlayalı ortalama 10 yıl olmuştur. Çok ağrı çektikleri ve kemiklerinde kırıklar meydana geldiği için daha önce defalarda fizik tedavi uzmanları ve ortopedistlere giderler” dedi.



ENFEKSİYONA YATKINLIK

Multiple Myelomalı hastaların daha hastalık teşhisi konmadan önce bile sık enfeksiyon geçirdiğini ve yüzde 25’inde böbrek hasarının oluştuğunu hatırlatan Doç. Dr. Korkmaz, “Miyeloma hastalarının sağlıklı kişilere oranla bakteriyel enfeksiyon riski 7, viral enfeksiyon geçirme riski 10 kat daha yüksektir. En sık solunum yolu enfeksiyonları ile üriner sistem enfeksiyonları geçirirler” dedi.



KRONİK HASTALIK HÂLİNE GELDİ

Tedavide son yıllarda çok önemli gelişmeler olduğunu anlatan Doç. Dr. Korkmaz “Artık Multipl Myeloma şeker, tansiyon gibi kronik hastalık hâline geldi. Hastalar damardan verilen ya da ağızdan alınan ilaçlarla daha uzun ve kaliteli yaşıyor. Bazı hastalar günde 1 tane ağızdan ilaç alarak hayatlarını sürdürebiliyorlar. Kötü gidişli hastalarda hastanın kendi kemik iliğinden alınan hücrelerle kök hücre nakli yapılıyor. Uygun hastalarda başkasından alınan kök hücrelerle yapılan tedavilerle hastalık tamamen ortadan kaldırabiliyor” dedi