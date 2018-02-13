Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye gazetesi

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Beyin damarlarının bir tıkaçla tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerin tıkanan damara göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa “En sık görülen belirtiler kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, uyuşma, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar” dedi. Pıhtının, kalp-damar hastalıklarından, enfeksiyonlardan, tümörlerden ve travmalardan kaynaklanabileceğine işaret eden Prof. Dr. Bozbuğa, “Sebebe yönelik tedavilerle pıhtı atması önlenebilir. Bunun yanında, pıhtının ilk saatlerde fark edilmesiyle girişimsel müdahaleler yapılarak henüz beyin dokusunda çok ileri hasar oluşmadan hastalık ve etkileri geri döndürülebilmektedir” diye konuştu.