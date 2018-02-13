Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye gazetesi

ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr

Aşırı vücut ağırlığı olan kişilerin normal vücut ağırlığına sahip kişilerle karşılaştırıldığında, lösemi, lenfoma ve myeloma gibi kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserleri gibi birçok kanser için risk faktörü olduğunun gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Okan “Epidemiyolojik çalışmalar aşırı kilolu ve obez kişilerde lösemi riskinin yüzde 13 arttığını göstermektedir. Öte yandan obezite, lenfoma gelişim riski yüzde 20 artırmaktadır. Bu risk özellikle çocukluk döneminde daha önem taşır” diye konuştu. Prof. Dr. Okan, aşırı kilonun kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinin tedavi başarısını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.