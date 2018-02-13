Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti. Peki Kolsuz Agop kimdir, ne iş yapar, neden öldü? Dr. Agop Kotoğyan, bir kolu olmadığı için 'Kolsuz Agop' lakabıyla tanınmıştı.'Kolsuz Agop' olarak tanınan ünlü dermatoloji doktoru Profesör Agop Kotoğyan yaşamını yitirdi. İşte Agop Kotoğyan hakkında merak edilenler...

Tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan ünlü cildiye profesörü, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KOLSUZ AGOP KİMDİR?

Prof. Doktor Agop Kotoğyan; ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolunu pres makinesine kaptırdı, doktorlar yaşamaz dedi, günlerce komada kaldı. Bu kazada bir kolunu kaybettiği için 'Kolsuz Agop' olarak bilindi. 2005'te hayat hikayesinde mücadele azmini şöyle anlatılmıştı:



''1952’de geçirdiğim kazadan önce çoğu kişi gibi sağ elini kullanırdım. Onu kaybedince sol eliyle iş görebilmek için çok çalıştım. Dikiş atmayı öğrenmek için evde ne kadar sökük ve yırtık varsa diktim. İki yıl içinde tüm bu işleri kimseden yardım almadan tek başına yapıyor hale geldim...''

DR. AGOP KOTOĞYAN İÇİN YURT SEVGİSİ

Profesör Agop Kotoğyan, bir çok ülkenin üniversitesinden teklif almasına rağmen Türkiye'de yaşamına devam etti. 'Neden gitmedin' dendiğinde 'Kolsuz Agop' şu yanıtı vermişti: '' Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi.''

EN ÇOK KAZANAN 20 DOKTOR ARASINDAYDI

Uluslararası dergilerde yayımlanmış 300’den fazla makalesi bulunan Kotoğyan, sağlık sorunları nedeniyle son 1 yıldır hastalarına bakamıyordu. Turkish Time dergisinin araştırmasına göre Agop Kotoğyan 2015 yılında tahakkuk eden 419 bin TL’lik vergi ile Türkiye’nin en çok kazanan 20 doktoru arasında yer alıyordu