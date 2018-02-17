Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



YÜZ KAYIYOR, KOL DÜŞÜYORSA…

Sanatçı Kadir İnanır’ın geçirdiği rahatsızlıkla “inme” ülkemizde yeniden gündeme geldi. Vücudun sağ veya sol tarafında aniden meydana gelen güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, konuşma zorluğu, görme kaybı veya çift görme, bulantı, kusma, dengesizlik gibi şikâyetlerin inmenin en önemli belirtileri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yakup Krespi “İnmenin teşhisi kolaydır; yüzdeki felci anlamak için hastanın gülümseyip, dişlerini göstermesi istendiğinde yüz bir tarafa kayıyorsa, iki kolunu havaya kaldırdığında kollardan biri erken düşüyorsa, kişi ayağa kalkmaya çalışırken kalkamıyor, konuşmakta güçlük çekiyor ve düzgün cümle kuramıyorsa, felç geçiriyor demektir” diye konuştu. Erken müdahalenin felcin kalıcı olmasını önlediğini hatırlatan Prof. Dr. Krespi “İdeali, hastanın ilk birkaç saat içinde tedavisinin yapılabilmesidir. İlk 4,5 saatte ilaçlı pıhtı eritici tedavi, yani tromboliz tedavisi yıllardır hastalara uygulanabilmekteyken 2013 yılından beri ilk 6 saat içinde de anjiyografik pıhtı çıkarma (trombektomi) tedavisinin faydalı olduğu ispatlanmıştır. İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisi ile tedavi edilen üç hastadan biri tamamen eski hayatına döner”dedi.