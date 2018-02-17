Bağışıklığı güçlendirmenin yolunun protein ağırlıklı beslenmekten geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Köksal “Grip, şişmanlarda daha ağır geçiyor. Çünkü bu hastaların vücut kitle indekslerinin genişlediğini, kas dokularının azaldığını, vücudun daha çok yağdan ibaret bir hâle geldiğini görüyoruz. Bağışıklıkları da zayıflıyor. Öte yandan şişman kişiler daha çok şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Bu yiyecekler, bakterilerin, virüslerin arayıp da bulamadıkları ortamlar. Virüsler şeker ve karbonhidratın olduğu ortamlarda daha kolay ürüyorlar. Bu sebeple de grip, karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde daha fazla görülüyor ve ağır seyrediyor” dedi.
Çok ekmek yiyen sık grip oluyor
17.02.2018 - 06:36 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, virüslerin şeker ve karbonhidratın olduğu ortamlarda daha kolay ürediğini, bu sebeple de gribin karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde daha fazla görüldüğünü ve ağır seyrettiğini söyledi.
Etiketler : ekmek,grip,
544280 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/544280.aspx
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