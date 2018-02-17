Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağışıklığı güçlendirmenin yolunun protein ağırlıklı beslenmekten geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Köksal “Grip, şişmanlarda daha ağır geçiyor. Çünkü bu hastaların vücut kitle indekslerinin genişlediğini, kas dokularının azaldığını, vücudun daha çok yağdan ibaret bir hâle geldiğini görüyoruz. Bağışıklıkları da zayıflıyor. Öte yandan şişman kişiler daha çok şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Bu yiyecekler, bakterilerin, virüslerin arayıp da bulamadıkları ortamlar. Virüsler şeker ve karbonhidratın olduğu ortamlarda daha kolay ürüyorlar. Bu sebeple de grip, karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde daha fazla görülüyor ve ağır seyrediyor” dedi.