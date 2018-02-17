Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modern hayatta “Bir şey haz veriyorsa iyidir, haz vermiyorsa kötüdür anlayışı”nın hâkim olduğuna işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, günümüzde yaygın olan “Anı yaşa” yaklaşımının anlık hazzı yücelttiğini belirterek “Haz duygusu da kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. İnsanların şu anda kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli hazzı hedeflemesi gerekir. Hazzı ertelemeyi başaranların duygusal zekâları daha yüksektir” dedi.



LOKUM TESTİ GÖSTERDİ

Duygusal zekâ çalışmalarında temel araştırmalardan biri olan ‘Lokum Testi’ni örnek veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi: Bir anaokulundaki çocukların sınıfına kutularla lokum götürüyorlar ve o anda isteyene birer lokum vereceklerini; 15 dakika beklemeye başlayana ise istediği kadar lokum vereceklerini söylüyorlar. Bir grup çocuk hemen birer lokum alıyor. Bir kısım çocuk 15 dakika bekliyor ve daha çok lokum alıyor. Daha sonra bu çocuklar 20 yıl boyunca takip ediliyor. Hazzı hemen karşılamak isteyen çocuklarla, hazzı ertelemeyi başarabilen çocuklar inceleniyor. Hazzı ertelemeyi başaran çocukların duygusal zekâsı yüzde 20 fazla çıkıyor ve bu çocuklar karşı cinsle daha uzun vadeli ilişki kuruyorlar, daha başarılı oluyorlar. Yani insanın hazzı ertelemeyi başarması lazım.

KENDİNİ KONTROL EDEBİLEN DAHA MUTLU OLUYOR

Peki iç kontrolü sağlamak hiç mi mümkün değil? Hazzı erteleme duygusunun aslında her insanda var olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan insanların belli ortam ve şartlarda hazzı ertelemeyi başardığını belirtiyor. Hazzın insanı harekete geçiren motor güç olarak tarif eden Prof. Dr. Tarhan, mantığın ise şöför olduğunu belirterek “Anlık hazları ön plana çekerek maaşınızı aldığınızda hemen gidip ihtiyacınız olduğu şeyleri satın alabileceğiniz gibi tam tersi sadece gerçek ihtiyaçlarınızı karşılayıp kalanı biriktirebilirsiniz. Zamanı geldiğinde bunu iyi bir yatırımda kullanabilirsiniz. Bu durum ikili ilişkilerde de aynıdır. Anlık duygularla hareket etmez doğru adımlar atarsanız, doğru kişiyle evlenirsiniz. Ama maymun iştahlıysanız evlenir 6 ay sonra boşanırsınız; sonra başka biriyle evlenmek istersiniz. İşte magazin kültüründeki evlilikler gibi. Aşk ne oluyor? ‘Âşık oldum evleniyorum’ diyor, aşk 6 ay sonra buharlaşıyor” dedi.