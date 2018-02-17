Göğüs duvarı yapı bozuklukları arasında en sık görülen göğüs kafesinin içe doğru çökük olması durumu olarak açıklanan pektus hastalığı ile mücadele eden 250 bine yakın hasta bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel; anne, baba, beden eğitimi, yüzme, basketbol eğitmenleri ve doktorlar pektus hastalığının fark edilmesi noktasında çok önemli. Çünkü pektus deformitelerinin tedavisi 10-16 yaş grubu arasında olursa çok güzel sonuçlar alınıyor” dedi.
Kunduracı göğsüne ameliyat mümkün
17.02.2018 - 06:38 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, halk arasında “kunduracı göğsü” adı verilen pektus hastalığının kapalı metotla ameliyat edilebildiğini söyledi.
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544282 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/544282.aspx
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