Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göğüs duvarı yapı bozuklukları arasında en sık görülen göğüs kafesinin içe doğru çökük olması durumu olarak açıklanan pektus hastalığı ile mücadele eden 250 bine yakın hasta bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel; anne, baba, beden eğitimi, yüzme, basketbol eğitmenleri ve doktorlar pektus hastalığının fark edilmesi noktasında çok önemli. Çünkü pektus deformitelerinin tedavisi 10-16 yaş grubu arasında olursa çok güzel sonuçlar alınıyor” dedi.