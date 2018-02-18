Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dişlerin altyapısını oluşturan diş etlerinin büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Günlük ağız ve diş temizliği rutin düzen içerisinde yapılmadığı takdirde, dişlerin üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteri üreterek diş plağı oluşturur. Diş yüzeyinde biriken bu bakteri plağı diş çürükleri ile diş eti iltihaplanmasına sebebiyet verir. Bakteri plağı kaldırılmaz ise diş taşı veya tartar olarak isimlendirdiğimiz birikintilere dönüşür. Plakta oluşan bakteriler tarafında üretilen zararlı maddeler dişeti destek dokularını yıkar” dedi.

Genellikle hastaların diş eti kanaması gördüğünde fırçalama işlemini bıraktığını ancak bunun daha kötü sonuçlara sebebiyet verebileceğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Sağlıklı diş eti kanamaz. Diş eti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi, diş eti kanamasıdır. Dişetlerinde şişmeler, kızarmalar, farklı renk değişiklikleri, çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet söz konusuysa vakit kaybetmeden diş hekimine başvurulmalıdır. Zamanında tedavi sağlanmazsa, dişlerin kemik desteği kaybolarak dişlerde sallama ve kayıplar dahi yaşanmaya başlanır” diye konuştu.

Ara sıra diş eti kanaması problemi yaşanmasının nedeninin gündelik yapılan basit hatalardan kaynaklı olabileceğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, devam eden ve önemsenmeyen diş eti kanamalarının arkasında çok ciddi rahatsızlıklarda olabileceğine dikkat çekti. Şiar Atmaca, “Fazla baskı uygulayarak dişleri fırçalamak daha iyi bir ağız hijyeni sağlamaz. Aksine, diş ve diş eti yüzeyinde travma oluşturarak diş etlerinde kanamalara sebep olur. Diğer bir yandan vitamin ve minerallerin eksikliği diş etlerinin hassaslaşmasına dolayısıyla da diş eti kanamalarına neden olabilmektedir. Diş etlerindeki kanamalar bazen de lösemi, diyabet, trombositopeni, hemofili veya Von Willebrand Hastalığı habercisi de olabilir” diye uyarıda bulundu.