Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, diyabetin göz hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Şekerli gıda tüketiminin kan şekerinin yükselmesine sebep olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi, retinanın bozulmasını ve retinopati hastalığının ilerlemesine neden oluyor” dedi. Retinopati görülme sıklığının yaşla doğru orantılı olarak yükseldiğini hatırlatan Asena, şeker hastalarını dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı.



Özellikle misafirliklerde gıda tüketiminin arttığının altını çizen Asena, “Örf ve adetlerimiz gereği misafirliğe gidilen evde ikram edilen bir şeyi reddetmek ayıp karşılanabiliyor. Vatandaşlarımız da bunu bildiğinden beslenmesine dikkat edemiyor ve ölçüyü kaçırabiliyor. Böyle durumlarda, ev sahibinin bu konuda anlayışlı olması, şeker hastasının da bilinçli davranması gerekiyor” diye konuştu.

Diyabetik retinopatide hastaların çoğunlukla görme bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Asena, düzenli muayenelerin yapılması durumunda, diyabetik retinopatinin kontrol altına alınarak seyrinin yavaşlatılabileceğini söyledi.

İleri yaşlarda sık görülüyor

Gözün arka kısmında kanamaya ve göz merkezinde oluşan ödeme bağlı olarak ilerleyen diyabetik retinopatinin, ileri yaşlarda sık görüldüğünü kaydeden Asena, hastalığın gençlerde de ortaya çıkabildiğini anlattı. Özel tedavi yöntemleriyle, hastalığın kontrol altına alınabileceğini kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, şöyle konuştu: "Öncelikle hastalarımıza 6 ayda bir düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Bu sayede hastalığı takip ederek, kontrol altına alabiliyoruz. Hastalığın ilerlediği durumlarda ise, kanamalar için gerektiğinde lazer tedavisi ve ödem için de göz enjeksiyonları tedavilerini uyguluyoruz."

Tedavisi zamanında yapılan şeker hastalarında körlük riskinin yok denecek kadar azaldığını dile getiren Asena, hastalığın tedavi edilmediği durumlarda görme kaybının kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.