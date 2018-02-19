Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vertigoyu, baş dönmesi ve denge bozukluğuna verilen tıbbi isim olarak tanımlayan Dr. Köse Özlece, hastalığın normal bir baş dönmesi ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Dr. Köse Özlece, “Buradaki baş dönmesi, gözlerimiz açıkken eşyaların etrafımızda dönmesi şeklinde olan baş dönmesidir. Kişi, gözler kapalı iken de kendinin döndüğünü hisseder. Bu baş dönmesine bulantı, kusma, bazen terleme, bazen fenalık hissi, bayılma hissi veya bayılmalar da eşlik edebiliyor. Bazen hastalarımız başta sallantı hissini ya da hafif bir denge kaybını da baş dönmesi olarak tarif edebiliyor. Bunu, ayrıntılı bir muayene ve hikâye ile açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Denge bozukluğunda ortaya çıkan vertigonun hemen hemen her yaşta görülebileceğine dikkat çeken Dr. Köse Özlece, stres, sıkıntı, aşırı yorgunluk, bazı hava değişimleri kişilerde yatkınlığı artırabildiği için hastalığın kadınlarda daha fazla görüldüğünü dile getirdi. Hastalığın kaynağına yönelik tedavi uygulandığını kaydeden Dr. Köse Özlece, tedavi edilmeyen vertigoların günlük yaşamı fazlasıyla olumsuz etkilemesinden dolayı hastaların mutlaka tedavi arayışına girdiklerinin altını çizdi. Dr. Köse Özlece, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vertigo, denge bozukluğunda ortaya çıkıyor. Denge ise kompleks bir duyu ve bir çok sistem tarafından yürütülüyor. Eklemlerimizden, kaslarımızdan gelen duyular; iç kulakta denge kristalleri ve denge sıvısıyla gelen duyular; gözlerimizden gelen duyular beynimize iletiliyor ve böylece dengemiz sağlanmış oluyor. Bu bölgelerdeki herhangi bir hastalık vertigoya neden olabiliyor.”

TEDAVİDE BESLENME ÖNERİLERİNE DİKKAT

Vertigo tedavisinde beslenme önerilerinin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Köse Özlece, “Kişilerin tuz alımını bir miktar kısıtlaması gerekiyor; çünkü tuz alımı iç kulaktaki sıvının ve dolayısıyla baş dönmelerinin artışına neden oluyor. Günlük en az 2-3 litre kadar su şeklinde sıvı tüketmek gerekiyor. Başın hızlı hareketlerinden korunmak lazım, çünkü ani baş hareketleri bu baş dönmelerini şiddetli miktarda artırabiliyor. Düzenli beslenmek ve protein alımını artırmak oldukça önemli. Çünkü bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ve kandaki problemler baş dönmelerini artırabiliyor. Egzersiz oldukça önemli; yalnız başı hızlı hareketlerle zorlayan egzersizler değil de daha sakin egzersizler vertigo ataklarını azaltacaktır” ifadelerini kullandı.