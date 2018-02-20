Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kistler, birçok kadının sağlık problemi. Bunların büyük bir bölümünün “fonksiyonel” yani yumurtalığın normal fonksiyonu sırasında ortaya çıkabilen, genellikle zararsız ve kendiliğinden kaybolan kistler olduğunu söyleyen Türk Alman Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Ancak daha nadir görülen, fakat ciddi riskleri beraberinde getiren tümörler de yumurtalık dokusunda oluşabilmektedir. Bu tümörlerin büyük kısmı iyi huylu olmakla beraber yaklaşık olarak 5’te biri kötü huyludur; yani kanserdir. Tedaviye karar verirken önce kitlenin iyi huylu kist mi yoksa tümör mü olduğunu tespit etmek gerekir” dedi.

Basit ve fonksiyonel yumurtalık kistlerinin çocuk sahibi olmaya engel olmadığını belirten Prof. Dr. Ünlü, “Ancak çikolata kisti dediğimiz ve endometriozis hastalığı ile ilgili kistler, çocuk sahibi olmaya engel olabilir. Tabii yumurtalık kanseri varlığında üreme de ciddi anlamda etkilenebilir. Ancak günümüzde, kanser vakalarında bile özellikle erken evrelerde üremeyi koruyucu cerrahi tekniklerle özellikle genç hastaların anne olma şansını koruyabiliyoruz” diye konuştu.



KANSER OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Her kadında hayatı boyunca yaklaşık yüzde 5 ila 7 oranında yumurtalık tümörü gelişme ihtimali bulunduğunu ve bunun kanser çıkma riskinin yüzde 2 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Ünlü, “Fonksiyonel kistlere ise daha sık rastlanmaktadır. Burada ameliyat edilmesi gereken kistler fonksiyonel kistler değil tümöral kitlelerdir. Bazen basit, fonksiyonel kistler 8-9 cm büyüklüğe ulaşabilirler. Özellikle genç hastalarda 4-6 haftalık takiple bu kistlerin çoğunun kaybolduğu görülebilir. Ancak takiple kaybolmayan veya büyüyen kistler, özellikle de 5 santimin üzerindeyse ameliyat edilmelidir. Eğer mutlaka tedavi gerekiyorsa operasyonun tipi genellikle laparoskopi şeklinde olmalıdır. Bu yöntemde özellikle karın katları kesilmediğinden kişi evine ve işine kısa sürede dönebilir ve ameliyat sonrası şikâyetleri de çok az düzeyde olacaktır” dedi.

KAPALI YÖNTEMLE YAPILIYOR

Kist ameliyatlarında laparoskopik yöntemin tercih edilmesinin anne olma şansını koruduğunu anlatan Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Bu durumlarda cerrahi müdahalede laparoskopik yöntemin tercih edilmesi ameliyata bağlı yapışıklık oranını azaltmaktadır. Ek olarak üreme çağında olan genç hastalarda yumurtalığın değil, yumurtalık içerisindeki kistin alınması sayesinde yumurtalık dokusu korunur, dolayısıyla yumurtalık dokusu fonksiyonlarını yerine getirmeye devam eder” diye konuştu.